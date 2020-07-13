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أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الواحد والثلاثين

أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الواحد والثلاثين

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أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الواحد والثلاثين

أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الواحد والثلاثين
http://almnatiq.net/?p=883627
تبوك - علي العميري:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة العليا لجائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز حفل جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الواحد والثلاثين بعد غدٍ الأربعاء بمقر الإمارة.

وسيكرم سموه المتميزون في مجالاتها المختلفة التي تشمل مجال جائزة التميز في الخدمة المجتمعية ومجال جائزة التميز في الإبداع والابتكار بالإضافة الى التحصيل العلمي

وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبد الله اللحيدان أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من سمو أمير منطقة تبوك خلال مسيرتها التي امتدت لأكثر من واحد وثلاثين عاماً، حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك وحافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي ومجالاً للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية.

وبين اللحيدان بأن الجائزة شهدت هذا العام إضافة مجالين جديدين وهي مجال التميز في الخدمة المجتمعية و مجال التميز في الإبداع والابتكار.

وأعرب أمين عام الجائزة اللحيدان في ختام حديثة عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك على الدعم الدائم لأبناء وبنات المنطقة والتكريم الذي يحظى به المتميزون والمتفوقون والذي يأتي بتوجيه وحرص ورعاية من سموه شخصيا.

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