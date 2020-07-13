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أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًا لتوفير 6,703 موقف للسيارات في منطقة العليا

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أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًا لتوفير 6,703 موقف للسيارات في منطقة العليا

أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًا لتوفير 6,703 موقف للسيارات في منطقة العليا
http://almnatiq.net/?p=883630
المناطق - الرياض

أعلنت أمانة منطقة الرياض اليوم طرح مشروع بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وإدارة مواقف سيارات بسعة 6,703 مركبة في نطاق حي العليا التي تُعد أحد أكثر مواقع المدينة حيويّة واجتذابًا للزوار.
وحددت الأمانة موقع المشروع في المنطقة الواقعة بين طريق العروبة شمالاً وطريق مكة المكرمة جنوبًا، وطريق العليا شرقًا وطريق الملك فهد غربًا، وتتنوع المواقف ما بين 4,174 موقفًا على الشارع، 2,529 موقفًا يتم إنشاءها ضمن مبانٍ متعددة الأدوار على 13 قطعة أرض مختلفة المساحة في نطاق المنطقة المحددة، مع تخصيص ما نسبة 25 بالمائة من مساحة هذه المباني للاستعمال التجاري.
ويهدف المشروع، الذي يأتي وفق نموذج المشاركة في الإيرادات بعقد BOT (البناء، التشغيل، التحويل)، إلى معالجة إشكاليات الازدحام المروري، وتخفيف مستويات التلوث البيئي، والمحافظة على المظهر العام بمعالجة أحد عناصر التشوه البصري، وتفعيل مكونات المدن الذكية، إضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات الاستدامة المالية للمدينة بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات البلدية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا المشروع بعد موافقة اللجنة الاشرافية للتخصيص في قطاع البلديات على إطلاق باكورة مشاريع مبادرة إنشاء وإدارة مواقف السيارات والبدء في إجراءات الطرح بعد استكمال كافة الدراسات اللازمة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص, و يعد المشروع أحد مشاريع مبادرة مواقف السيارات المندرجة ضمن خطة التخصيص في قطاع البلديات، وتهدف الخطة إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية المقدمة للمستفيدين، وتحفيز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية من خلال تصميم نماذج تجذب القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر مع مراعاة حفظ حقوق سكان المدن وضمان علاقة تشاركية ناجحة ومتوازنة بين البلديات والقطاع الخاص.
ودعت الأمانة المستثمرين المهتمين إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات المتضمن معلومات عامة عن المشروع من خلال رابط المشروع https://eservices-pre.alriyadh.gov.sa/Pages/Parking/Ar/Home ، مشيرة إلى أن مدة مرحلة تقديم الطلبات (ثلاثة أسابيع) تنتهي يوم الاثنين 13 ذي الحجة 1441هـ الموافق 3 أغسطس 2020 م .

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