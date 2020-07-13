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منصة ” معين ” الإلكترونية تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة مواعيدي عن بُعد

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منصة ” معين ” الإلكترونية تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة مواعيدي عن بُعد

منصة ” معين ” الإلكترونية تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة مواعيدي عن بُعد
http://almnatiq.net/?p=883633
المناطق - واس

أنجزت منصة معين الإلكترونية بديوان المظالم خلال الفترة من 21 رجب وحتى شهر ذي القعدة الجاري 35,050 طلبًا إلكترونيًا من خلال خدمة مواعيدي؛ وذلك في إطار تفعيل خطة العمل” عن بُعد ” لمرفق القضاء الإداري ومحاكمه.
وتُمكّن هذه الخدمة أطراف الدعوى والممثل فيها عرض مواعيد جميع الدعاوى وأماكنها، والبحث عن المواعيد بمحددات بحث مختلفة، وإمكانية الاطلاع على تفاصيل وبيانات الدعوى، وإمكانية إخفاء وإظهار المواعيد السابقة لتاريخ البحث.
يذكر أن خدمة مواعيدي تأتي ضمن خدمات قضائية إلكترونية عبر منصة معين الإلكترونية، حيث تُمكّن أطراف الدعوى من متابعتها بشكل إلكتروني وتقني، وذلك في توفير الوقت والجهد عليهم.
وتقدم منصة معين الإلكترونية العديد من الخدمات القضائية للمستفيدين دون الحاجة لمراجعة المحاكم الإدارية، حيث يعمل ديوان المظالم بشكل مستمر على تطوير أنظمته الإلكترونية بما يحقق مستهدف خطته الإستراتيجية 2020 الرامية إلى تحوّل منظومة القضاء الإداري إلى قضاء إلكتروني رقمي، يحقق مبادئ العدالة بإنجازٍ وكفاءة.

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