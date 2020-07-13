“هدف”: 64577 موظفة سعودية استفدن من دعم “نقل المرأة”.. والرياض تتصدر بـ 28 ألف مستفيدة

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http://almnatiq.net/?p=883639
المناطق - الرياض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن استفادة 64.577 موظفة سعودية من برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، منذ إطلاق البرنامج في (نوفمبر 2017) وحتى (نهاية يونيو 2020).

وتصدرت منطقة الرياض أعداد المستفيدات من دعم البرنامج بواقع 28308 ألف، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 19463 ألف مستفيدة، ثم جاءت المنطقة الشرقية ثالثا بإجمالي 9186 ألف مستفيدة، بينما توزعت الأعداد المتبقية للمستفيدات على 10 مناطق أخرى.

ويهدف البرنامج، إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

وأجرى الصندوق تعديلات وتحديثات على برنامج (وصول)، سعياً إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل العاملات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص.

وتضمنت آلية الالتحاق في البرنامج، التسجيل في التأمينات الاجتماعية، بحيث تكون فترة تسجيل الموظفة أقل من 36 شهراً، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل 8 آلاف ريال، في حين يقدم “هدف” دعم مالي شهري بواقع 80 % من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهرياً.

ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج “وصول” من خلال الرابط .‪‪http://wusool.saويسهم البرنامج، في إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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