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تنفيذ 750 توصيلة منزلية لخدمة أكثر من 10 الاف مستفيد..

المياه الوطنية تبدأ بتنفيذ عقدين للصرف الصحي بمنطقة حائل تكلفتها أكثر من 64 مليون ريال

المياه الوطنية تبدأ بتنفيذ عقدين للصرف الصحي بمنطقة حائل تكلفتها أكثر من 64 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=883642
المناطق - حائل

أكدت شركة المياه الوطنية مضيها قدمًا في تطبيق خططها الاستراتيجية لتطوير البنى التحتية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي، مبينة أنها بدأت بتنفيذ مشروعين في منطقة حائل للحفاظ على البيئة، وذلك بتكلفة تجاوزت 64 مليون ريال، ويأتي تنفيذ هذين المشروعين ضمن مبادرات التحول الوطني.

وأوضح المهندس رائد بن حماد الراشد رئيس القطاع الشمالي بشركة المياه الوطنية، أن المشروعين المبرمين تضمنا تنفيذ شبكات الصرف الصحي مع الخط الناقل إلى ضاحية الملك فهد بمدينة حائل عقد رقم (1)، واستكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي بمحافظة بقعاء بمنطقة حائل عقد رقم (4)، لافتًا إلى أنهما يدعمان استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على البيئة.

وقال الراشد: “إن مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي مع الخط الناقل إلى ضاحية الملك فهد بمدينة حائل يتضمن تنفيذ أكثر من 34 كيلو مترًا طوليًا من الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحي و ملحقاتها ، كما سيتم تنفيذ 250 توصيلة منزلية للصرف الصحي وربطها مع محطة المعالجة في مدينة حائل، فيما يتضمن مشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي في محافظة بقعاء بمنطقة حائل تنفيذ 500 توصيلة منزلية للصرف الصحي ، كما سيتم مد أكثر من 28 كيلو مترًا طوليًا من الشبكات الرئيسية والفرعية للصرف الصحي و ملحقاتها و التي ستنقل المياه إلى محطة المعالجة في محافظة بقعاء”.

وبيّن الراشد أن المشروعين سيخدمان أكثر من 10 الاف نسمة، كما سيكون لهما الأثر الكبير في رفع الضرر البيئي للأحياء المستهدفة، ورفع نسب التغطية بخدمات الصرف الصحي بالمنطقة، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة لخدمات المياه في منطقة حائل تعكف على تنفيذ مشروعات في مجالي المياه والمعالجة البيئية، وذلك من أجل تعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة وتنميتها، بهدف استدامتها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء في المنطقة.

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