احدث الأخبار

محافظ الخفجي يقف على طريق الجامعة الجديد بالمحافظة
المنطقة الشرقية
 وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية يؤكد: توسيع الوجهات الملاحية وزيادة قدرات المناولة في المحطات
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن مبنى الضمان الاجتماعي ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال
منطقة جازان
 المياه الوطنية تبدأ بتنفيذ عقدين للصرف الصحي بمنطقة حائل تكلفتها أكثر من 64 مليون ريال
منطقة حائل
 “هدف”: 64577 موظفة سعودية استفدن من دعم “نقل المرأة”.. والرياض تتصدر بـ 28 ألف مستفيدة
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تطلق خمسين رسالة توعوية لضيوف الرحمن وبعدة لغات
أبرز المواد
 منصة ” معين ” الإلكترونية تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة مواعيدي عن بُعد
أبرز المواد
 أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًا لتوفير 6,703 موقف للسيارات في منطقة العليا
منطقة الرياض
 أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الواحد والثلاثين
منطقة تبوك
محافظ الخفجي يقف على طريق الجامعة الجديد بالمحافظة

محافظ الخفجي يقف على طريق الجامعة الجديد بالمحافظة

المنطقة الشرقية
وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط

وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
أمير الشرقية يؤكد: توسيع الوجهات الملاحية وزيادة قدرات المناولة في المحطات

أمير الشرقية يؤكد: توسيع الوجهات الملاحية وزيادة قدرات المناولة في المحطات

المنطقة الشرقية

نائب أمير منطقة جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال

نائب أمير منطقة جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال
http://almnatiq.net/?p=883645
جازان - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، عدد من المشروعات الصحية التي نفذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة خلال العام الحالي ، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 189 مليون ريال ، وذلك بمقر مركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمدينة جيزان.
وقام سموه فور وصوله بجولة على مركز القيادة والتحكم شملت مركز المعلومات والأمراض المعدية ومبنى الخدمات والترفيه.
آثر ذلك دشن سمو نائب أمير المنطقة المشروعات الصحية ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالرحمن بن دبي الحربي عن المشروعات التي شملت ، تفعيل وتشغيل “300” سرير بمستشفيات المنطقة ، وتشغيل تسع عيادات خاصة بفحص فيروس كورونا “تأكد” بعدد من المراكز الصحية بالمنطقة ، وتسع عيادات للفحص قبل الزواج بالمراكز الصحية ، وافتتاح أسرة العناية المركزة بمستشفيات “الملك فهد المركزي بجازان ، وصبيا العام ، وأبو عريش العام ” ، وافتتاح أسرة العناية المركزة لحدثي الولادة والأطفال ، ووحدة الحروق بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان ، والمدينة السكنية للكادر الصحي ، وحضانة الأطفال بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان.
واستمع سموه والحضور لشرح مماثل من مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للتخطيط والتحول الدكتور عواجي بن قاسم النعمي عن المشروعات الصحية المنفذة ، وسير العمل ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمنطقة.
وبحث سمو الأمير محمد بن عبدالعزيز عقب تدشين المشروعات مع مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة وعدد من منسوبي المديرية ، احتياجات المنطقة ومن المرافق والخدمات الصحية والسبل الكفيلة بتوفير كل ما يخدم المواطن والمقيم بمختلف محافظات ومراكز المنطقة انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
ونوه سموه بما قدمه منسوبي الصحة ويقدمونه من خدمات صحية وتوعوية فيما يخص فيروس كورونا وغيرها من الخدمات التي تقع ضمن أعمالهم اليومية ، موجهاً سموه بمضاعفة الجهود وبذل كل ما فيه الخير والفائدة ، راجياً العون والسداد من الله تعالى للجميع.
حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

 

روابط ذات صلة

الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن مبنى الضمان الاجتماعي ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن مبنى الضمان الاجتماعي ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان
قلاع وقرى بني مالك بالدائر .. إرث تاريخي يجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان..

قلاع وقرى بني مالك بالدائر .. إرث تاريخي يجمع بين عراقة الماضي وجمال المكان..
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد السعيدي”

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي “الشهيد السعيدي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*