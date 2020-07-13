الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن مبنى الضمان الاجتماعي ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان

جازان - فضة عطيف

دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم ، مبنى الضمان الاجتماعي ، ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 55 مليون و867 ألف ريال.

وقام سموه فور وصوله بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بافتتاح مبنى الضمان الاجتماعي ، وتجول سموه والحضور على أقسام المبنى ، مستمعاً لشرح مفصل من مدير عام فرع وزارة التنمية الاجتماعية بالمنطقة المهندس أحمد بن محمد القنفذي عن المشروع الذي بلغت قيمته “12.375.662” ريالاً ، ويتكون من العديد من المكاتب والمرافق الخدمية التي تم تصميمها بما يتناسب والخدمات التي يقدمها مكتب الضمان الاجتماعي بالمنطقة.

اثر ذلك دشن سمو نائب أمير المنطقة مبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان الذي تم تنفيذه بمبلغ “43.491.546” ريالاً , وجال والحضور على أقسامه مطلعا على ما يتضمنه المبنى من مهاجع ومكاتب إدارية ومرافق خدمية ووسائل ترفيهية تلبي احتياجات النزيلات.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين المبنيين ، موجهاً سموه بتقديم أفضل الخدمات للمرجعين للضمان الاجتماعي والفتيات نزيلات مبنى مؤسسة رعاية الفتيات ، انفاذا لتوجيهات القيادة الرشيدة ، وتوفير كل ما يخدم المواطن ويوفر سبل العيش الكريم له.

حضر التدشين وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.