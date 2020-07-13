احدث الأخبار

وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط
أبرز المواد
 الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمير الشرقية يؤكد: توسيع الوجهات الملاحية وزيادة قدرات المناولة في المحطات
المنطقة الشرقية
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن مبنى الضمان الاجتماعي ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان
منطقة جازان
 نائب أمير منطقة جازان يدشن مشروعات صحية بأكثر من 189 مليون ريال
منطقة جازان
 المياه الوطنية تبدأ بتنفيذ عقدين للصرف الصحي بمنطقة حائل تكلفتها أكثر من 64 مليون ريال
منطقة حائل
 “هدف”: 64577 موظفة سعودية استفدن من دعم “نقل المرأة”.. والرياض تتصدر بـ 28 ألف مستفيدة
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تطلق خمسين رسالة توعوية لضيوف الرحمن وبعدة لغات
أبرز المواد
 منصة ” معين ” الإلكترونية تنجز 35 ألف طلب إلكتروني عبر خدمة مواعيدي عن بُعد
أبرز المواد
 أمانة الرياض تطرح مشروعًا استثماريًا لتوفير 6,703 موقف للسيارات في منطقة العليا
منطقة الرياض
 أمير تبوك يرعى جائزة سموه للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الواحد والثلاثين
منطقة تبوك
 تسريب حصري جديد للشيخ مالك الحمود الصباح وهو يتآمر مع معمر القذافي ضد المملكة
أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط

وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط

أبرز المواد
الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
أمير الشرقية يؤكد: توسيع الوجهات الملاحية وزيادة قدرات المناولة في المحطات

أمير الشرقية يؤكد: توسيع الوجهات الملاحية وزيادة قدرات المناولة في المحطات

المنطقة الشرقية
الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن مبنى الضمان الاجتماعي ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يدشن مبنى الضمان الاجتماعي ومبنى مؤسسة رعاية الفتيات بجازان

منطقة جازان

الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة

الأمير خالد الفيصل يرأس الاجتماع السنوي لمحافظي منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=883661
المناطق - جدة

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل , مستشار خادم الحرمين الشريفين , أمير منطقة مكة المكرمة , شكره لمحافظي محافظات المنطقة نظير أعمالهم منذ بدء جائحة كورونا التي تمّت بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى بهدف متابعة كل ما من شأنه الحفاظ على صحة وسلامة سكانها.
وأكد سموه اليوم , لدى ترؤسه عبر الاتصال المرئي الاجتماع السنوي الثاني لمحافظي محافظات المنطقة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا وتوعية سكان المحافظات بأهمية التقيد بها ما يحقق السلامة العامة ويحدّ من انتشار الفيروس.
ولفت سمو أمير منطقة مكة المكرمة إلى أهمية متابعة مشاريع التنمية وتلمّس حاجات أهالي المحافظات، بالإضافة لتسهيل أمور المراجعين وإنجاز معاملاتهم ومساعدتهم في حل مشكلاتهم، داعيا بضرورة أن يباشر كل مسؤول صلاحياته الممنوحة له وفق الأنظمة وتسخيرها لتحقيق المصلحة العامة وقضاء حوائج الناس.
واستعرض سموه الأعمال التي أشرفت على تنفيذها المحافظات بالتنسيق مع الجهات الحكومية خلال جائحة كورونا ومن بينها أعمال إسكان العمال والإشراف على حملة براً بمكة , إلى جانب متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار كورونا، والخدمات الطبية المقدمة لسكان هذه المحافظات ، فيما اطلّع سموه على خطط تطوير العمل في المحافظات ما يضمن تقديم الخدمة الأفضل للمراجعين والسكان على حدٍ سواء.

 

روابط ذات صلة

رئاسة شؤون الحرمين تطلق خمسين رسالة توعوية لضيوف الرحمن وبعدة لغات

رئاسة شؤون الحرمين تطلق خمسين رسالة توعوية لضيوف الرحمن وبعدة لغات
الطائف.. عروس المصايف وبستان الفاكهة الموسمية

الطائف.. عروس المصايف وبستان الفاكهة الموسمية
الأمير خالد الفيصل يكرم الداعمين لحملة “برًا بمكة”

الأمير خالد الفيصل يكرم الداعمين لحملة “برًا بمكة”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*