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وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط

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وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط

وزير الشؤون الإسلامية : قصر إقامة صلاة العيد على المساجد المهيأة وقائيا فقط
http://almnatiq.net/?p=883665

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ اليوم فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1441 في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط، والتأكيد على عدم إقامتها في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تعميم أصدره أمس لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكداً أهمية تهيئة جميع الجوامع وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية لتوقي فايروس كورونا بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت به اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.

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