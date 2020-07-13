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محافظ الخفجي يقف على طريق الجامعة الجديد بالمحافظة

محافظ الخفجي يقف على طريق الجامعة الجديد بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=883668
الخفجي - سطام الفروان
قام محافظ الخفجي الاستاذ محمد بن سلطان الهزاع بالوقوف على طريق الجامعه الجديد والاطلاع على كيفيه ربطه بالطريق العام السريع لضروره الاسراع في عمليه الربط، حيث رافقه كل من رئيس بلديه محافظة الخفجي المهندس محمد حزام الحميداني ومدير مرور محافظه الخفجي العقيد شاهر بن فيحان الحربي ومراقب الطرق بمكتب النقل بالخفجي عامر خليفه واداره المشاريع في البلديه حمود الشراري ومدير الشؤون الفنيه بالإنابه المهندس مراد الزهراني، وذلك نظرا لقرب إفتتاح طريق الجامعة الجديد كما تم الوقوف على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز والتقائة بالجسر التابع لفرع وزارة النقل المجاور لمعهد البترول السعودي التقني وذلك للعمل على معالجه الوضع من ناحية السلامة المرورية نظرا لافتتاح طريق الملك سلمان، وفي ختام الجولة شكر محافظ الخفجي كلا من مدير البلديه والمرور ومكتب الأشراف التابع لوزاره النقل على جهودهم المبذوله لخدمه المواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق.

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