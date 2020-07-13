أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت تبوك

تبوك - علي العميري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة أسمنت تبوك, بمكتبه بالإمارة اليوم, الرئيس التنفيذي للشركة المهندس علي بن محمد القحطاني .

واطلع سمو أمير المنطقة خلال اللقاء على التقرير السنوي للشركة لعام 2019 م والذي تضمن إنجازات وسير العمل في الشركة خلال الفترة الماضية وكذلك تطوير أنشطتها ومشروعاتها الحالية

وثمن سموه مجهودات الشركة خلال الأعوام الماضية , مؤكداً سموه على أهمية استمرار الشركة في سعودة وظائفها بما يتيح فرص عمل جديدة للمواطنين في جميع إدارات الشركة الفنية والإدارية , منوهاً سموه بما تلقاه الشركات الوطنية بمستوياتها كافة وبجميع مراحلها من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.

من جهته أعرب المهندس القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على دعمه المتواصل لأعمال وانشطة الشركة.