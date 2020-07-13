أمير القصيم يلتقي نائب رئيس الجهاز العسكري ورئيس هيئة التعليم بوزارة الحرس الوطني

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, نائب رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء ركن منصور بن عبدالعزيز العيسى , ورئيس هيئة التعليم والتدريب في وزارة الحرس الوطني صاحب السمو الملكي اللواء ركن نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز , والوفد المرافق لهم من ضباط وعسكريين خلال زيارتهم للمنطقة.

ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع , مثمناً كافة الجهود والبرامج المباركة التي يقدمها رجال الأمن في وزارة الحرس الوطني , مؤكداً على أن تلك البطولات والتضحيات التي يقوم بها رجال الحرس الوطني هي محل فخر واعتزاز جميع أبناء هذه البلاد, منوهاً بالدعم اللامحدود الذي تحظى به الوزارة ومختلف القطاعات العسكرية من مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ مثمناً الجهود التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني في تطوير الوزارة ودعم ومساندة رجال الحرس الوطني, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.

من جانبه أعرب نائب رئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء ركن منصور بن عبدالعزيز العيسى عن عظيم شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة القصيم على ما يوليه سموه من رعاية واهتمام لرجال الحرس الوطني بالمنطقة, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.