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أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

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أمير القصيم يلتقي نائب رئيس الجهاز العسكري ورئيس هيئة التعليم بوزارة الحرس الوطني

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منطقة تبوك

أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي
http://almnatiq.net/?p=883689
تبوك - فايز السميري
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم , قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي اللواء الطيار الركن ناصر بن سعيد القحطاني والذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تكليفه قائداً لقاعدة الملك فيصل الجوية.
وهنأ سمو أمير منطقة تبوك اللواء القحطاني على ثقة ولاة الأمر – حفظهم الله – بتكليفه قائداً لقاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي , متمنياً له دوام التوفيق ومواصلة البذل والعطاء لما فيه خير هذا الوطن بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- .
وأعرب اللواء طيار ركن ناصر بن سعيد القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال وتوجيهات سموه السديدة, وعلى ما تجده القطاعات العسكرية بالمنطقة من متابعة من قبل سموه .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني

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