السياحة تطلق برنامجًا عن الضيافة لتنمية مهارات العاملين بالإيواء السياحي

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ينطلق يوم غد الثلاثاء برنامج وزارة السياحة التدريبي في مجال الضيافة لتنمية مهارات موظفي المكاتب الأمامية في قطاع الإيواء السياحي ضمن إطار الخطة التدريبية التي أطلقتها الوزارة بالتزامن مع موسم صيف السعودية لهذا العام.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بمفهوم الضيافة السعودية والتوعية بمهارات موظفي المكاتب الأمامية في القطاع وسلوكياتهم، إلى جانب التعريف بالقواعد واللوائح ومهارات الاتصالات الهاتفية والرسائل، إضافة إلى نصائح لزيادة نسبة مبيعات الغرف بشكل فعّال للمكاتب الأمامية في قطاع الإيواء.

وأوضح المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية “تكامل” التابع لوزارة السياحة أن هذا البرنامج يأتي ضمن 15 برنامجًا أطلقت معظمها وزارة السياحة للتعريف بصناعة السياحة في مختلف المجالات ومنها الإعلام السياحي، وتستمر لمدة شهر واحد.

وتهدف البرامج إلى تطوير وتنمية مهارات العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمعات المحلية ممن يتعاملون مع الزوار بشكل مباشر، ومواكبة التوجهات الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030 نحو التحول الرقمي في مجال التدريب من خلال تفعيل منظومة التدريب عن بُعد.