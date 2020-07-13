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الصحة: تسجيل (2852) حالة مؤكدة و (2704) حالات تعافٍ جديدة

الصحة: تسجيل (2852) حالة مؤكدة و (2704) حالات تعافٍ جديدة
http://almnatiq.net/?p=883699
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل (2852) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (235111) حالة، من بينها (63026) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2235) حالة حرجة، كما سُجلت (2704) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (169842) حالة.
وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة وعددها (2852) حالة منها 35% إناث، و 65% ذكور، وكبار السن 5%، و10% أطفال، و85% بالغين , فيما بلغ عدد الوفيات (2243) حالة، بإضافة (20) حالة وفاة جديدة، ويوضح الجدول المرفق ” توزيع الحالات الجديدة في مدن المملكة، وكذلك أعداد الإصابة والتعافي والوفيات عالمياً” .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون كونه أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، البالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، حيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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