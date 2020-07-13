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بلدية زلوم تزور محطات الوقود للتأكد من تركيبها شاشات عرض الأسعار

بلدية زلوم تزور محطات الوقود للتأكد من تركيبها شاشات عرض الأسعار
http://almnatiq.net/?p=883708
الجوف - فواز الرويلي
نفذت الفرق الرقابية التابعة لبلدية زلوم عددًا من الجولات الميدانية الشاملة على محطات الوقود و مراكز الخدمة للتأكد من التزامها بتركيب لوحات العرض  الإلكترونية الخاصة التي تبين السعر المرجعي و أسعار الوقود .

وأوضح المتحدث الرسمي لبلدية زلوم الأستاذ صالح بن فهيد العتيبي أنه و ضمن جهود البلدية لتحسين المشهد الحضري ، و بمتابعة مباشرة من رئيس البلدية الأستاذ شالح بن ساير الشمري ؛ تم تنفيذ الجولات و التي تبين معها التزام معظم المحطات ، و اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق المحطات المختلفة و شملت الإنذار وتسجيل المخالفة الجزائية . و أهاب العتيبي من كافة المواطنين و المقيمين ضرورة الإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات البلدي 940.

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