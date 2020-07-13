احدث الأخبار

أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة
منطقة الباحة
 بلدية زلوم تزور محطات الوقود للتأكد من تركيبها شاشات عرض الأسعار
منطقة الجوف
 الأمين العام لمجلس التعاون يدين استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء وادارة فندق بالمنطقة المركزية
منطقة المدينة المنورة
 الصحة: تسجيل (2852) حالة مؤكدة و (2704) حالات تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 السياحة تطلق برنامجًا عن الضيافة لتنمية مهارات العاملين بالإيواء السياحي
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي
منطقة تبوك
 أمير القصيم يلتقي نائب رئيس الجهاز العسكري ورئيس هيئة التعليم بوزارة الحرس الوطني
منطقة القصيم
 أمين القصيم يترأس اجتماع لجنة المهرجانات لمناقشة الاستعدادات لمهرجان تمور بريدة
منطقة القصيم
 أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت تبوك
منطقة تبوك
 مركز أداء : تقدم المملكة 40 مركزاً في مؤشر البنية التحتية الرقمية تتويج لجهود عدد من القطاعات الحكومية
أبرز المواد
 محافظ الخفجي يقف على طريق الجامعة الجديد بالمحافظة
المنطقة الشرقية
أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة

أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة

منطقة الباحة
بلدية زلوم تزور محطات الوقود للتأكد من تركيبها شاشات عرض الأسعار

بلدية زلوم تزور محطات الوقود للتأكد من تركيبها شاشات عرض الأسعار

منطقة الجوف
الأمين العام لمجلس التعاون يدين استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة

الأمين العام لمجلس التعاون يدين استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة

أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء وادارة فندق بالمنطقة المركزية

أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء وادارة فندق بالمنطقة المركزية

منطقة المدينة المنورة

أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة

أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=883711
المناطق - واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة عن بُعد اليوم اجتماع محافظي المحافظات بالمنطقة .
واستهل سموه الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية العمل بكل إخلاص وتفانٍ وبروح الفريق الواحد لكل ما يخدم المنطقة في مختلف الجوانب التنموية ، منوهاً سموه بما تحظى به منطقة الباحة من اهتمام ودعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
وحث سمو أمير منطقة الباحة المجتمعين على ضرورة تلمس احتياجات الأهالي من مختلف المشروعات التنموية والرفع بها لسموه حسب الأولية ، مقدماً سموه شكره لهم على جهودهم لخدمة المنطقة .
بعد ذلك استعرض الأمين العام لمجلس المنطقة علي بن ناصر بشية جملة من تقارير اللجان المنبثقة عن المجلس .
ثم ناقش سموه والمجتمعون جدول أعمال الاجتماع المتضمن عددا من الأمور المتعلقة بشؤون المنطقة من النواحي الأمنية والتنموية ومستوى سير عمل الأجهزة الحكومية.
حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.

روابط ذات صلة

محافظ المندق يتعافى من كورونا

محافظ المندق يتعافى من كورونا
المياه الوطنية : توفير أكثر من 30 ألف م3 يومياً لمواكبة الطلب على المياه بالباحة

المياه الوطنية : توفير أكثر من 30 ألف م3 يومياً لمواكبة الطلب على المياه بالباحة
اشتعال سيارة إثر حادث مروري في الباحة .. والكشف عن مصير قائدها

اشتعال سيارة إثر حادث مروري في الباحة .. والكشف عن مصير قائدها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*