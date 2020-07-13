طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

الجوف - محمد الحسن

حققت طالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات على مستوى المملكة.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي الفائزات بهذا الاولمبياد العلمي الذي يصنع جيل مبدع ومتطلع ومتفاعل مع العالم بلغة علمية عالمية وسيمتلكون بعدها القدرة على تمثيل وطنهم عالمياً، مثمناً جهود إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات وقائدات مدارس الطالبات اللاتي لهن دور في تحفيز الطالبات للمشاركة بالمنافسات الوزارية .

والطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في أولمبياد العلوم هن: بلقيس محمد العنزي من مدرسة الرابعة عشر الابتدائية بسكاكا وحصلت على “المركز الرابع مكرر”، ولاء خالد العنزي من مدرسة الرابعة عشر الابتدائية بسكاكا وحصلت على “المركز الرابع مكرر”، سلمى سعد العنزي من مدرسة الرابعة عشر الابتدائية بسكاكا وحصلت على المركز “المركز الخامس مكرر”، نعمة سعد العنزي من مدرسة الثالثة عشر المتوسطة بسكاكا على “المركز الثامن مكرر” .

كما حصلت على مراكز متقدمة في أولمبياد الرياضيات الطالبتين ديم سرحان الرويلي من مدرسة الثانية المتوسطة بصوير على “المركز الثامن”، وسام زياد الجبل من مدرسة الرحمانية الثانوية بسكاكا على “المركز السابع مكرر” .

وفي أولمبياد الفيزياء حققت الطالبات: المها فارس الرويلي من مدرسة زلوم الثانوية على “المركز السادس”، جوري سلطان الرويلي من مدرسة الأولى الثانوية بهديب على “المركز السابع مكرر”، سمر الركوي الرويلي من مدرسة زلوم الثانوية على “المركز العاشر” .