تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

تبوك - فايز السميري

وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم – عن بُعد – و عبر الاتصال المرئي مذكرة تفاهم وشراكة مع شركة الاتجاهات الهادفة للاتصالات وتقنية المعلومات من أجل تعزيز التعاون المشترك من خلال أعمال التصميم والبرمجة.

وركزت المذكرة التي وقعها مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري والمدير التنفيذي للشركة عبدالمنعم الجمعة على عدة محاور أهمها تأهيل منسوبي ومنسوبات تعليم تبوك تقنيًا و تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الإنفاق وتطبيق خدمات جديدة وتسهيل وصول المعلومات للمستفيدين.

ورحب مدير التعليم بعقد مثل هذه الشراكات التي تصب في خدمة التعليم بالمنطقة ما يعزز الدور الكبير لأهمية الشراكة المجتمعية والسعي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.