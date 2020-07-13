احدث الأخبار

تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
منطقة تبوك
 خيرية محافظة حقل تواصل تقديم الدعم للأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها
منطقة تبوك
 طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات
منطقة الجوف
 ظهران الجنوب القديم ( قرية الحوزة ) تُراث معماري عريق وقصور مشيدة
منطقة عسير
 استكمال تنفيذ مشروع سما ابها الغربية بتكلفة تجاوزت 12 مليون ريال
منطقة عسير
 أمير منطقة الباحة يرأس اجتماع محافظي محافظات المنطقة
منطقة الباحة
 بلدية زلوم تزور محطات الوقود للتأكد من تركيبها شاشات عرض الأسعار
منطقة الجوف
 الأمين العام لمجلس التعاون يدين استهداف الميليشيات الحوثية للمدنيين بالصواريخ البالستية والطائرات المفخخة
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة لإنشاء وادارة فندق بالمنطقة المركزية
منطقة المدينة المنورة
 الصحة: تسجيل (2852) حالة مؤكدة و (2704) حالات تعافٍ جديدة
أبرز المواد
 السياحة تطلق برنامجًا عن الضيافة لتنمية مهارات العاملين بالإيواء السياحي
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي
منطقة تبوك
تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

منطقة تبوك
خيرية محافظة حقل تواصل تقديم الدعم للأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها

خيرية محافظة حقل تواصل تقديم الدعم للأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها

منطقة تبوك
طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

منطقة الجوف
ظهران الجنوب القديم ( قرية الحوزة ) تُراث معماري عريق وقصور مشيدة

ظهران الجنوب القديم ( قرية الحوزة ) تُراث معماري عريق وقصور مشيدة

منطقة عسير

تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
http://almnatiq.net/?p=883734
تبوك - فايز السميري
وقعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك اليوم – عن بُعد – و عبر الاتصال المرئي مذكرة تفاهم وشراكة مع شركة الاتجاهات الهادفة للاتصالات وتقنية المعلومات من أجل تعزيز التعاون المشترك من خلال أعمال التصميم والبرمجة.
وركزت المذكرة التي وقعها مدير عام التعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري والمدير التنفيذي للشركة عبدالمنعم الجمعة على عدة محاور أهمها تأهيل منسوبي ومنسوبات تعليم تبوك تقنيًا و تحسين الكفاءة الإنتاجية وتقليل الإنفاق وتطبيق خدمات جديدة وتسهيل وصول المعلومات للمستفيدين.
ورحب مدير التعليم بعقد مثل هذه الشراكات التي تصب في خدمة التعليم بالمنطقة ما يعزز الدور الكبير لأهمية الشراكة المجتمعية والسعي قدمًا نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

خيرية محافظة حقل تواصل تقديم الدعم للأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها

خيرية محافظة حقل تواصل تقديم الدعم للأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها
أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي

أمير منطقة تبوك يستقبل قائد قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي
أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت تبوك

أمير منطقة تبوك يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة إسمنت تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*