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محافظ ينبع يلتقى رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة

محافظ ينبع يلتقى رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة

منطقة المدينة المنورة
تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات

منطقة تبوك
خيرية محافظة حقل تواصل تقديم الدعم للأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها

خيرية محافظة حقل تواصل تقديم الدعم للأيتام والأسر المحتاجة بالمحافظة ومراكزها

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طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

طالبات الجوف يحققن مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للعلوم والرياضيات

منطقة الجوف

محافظ ينبع يلتقى رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة

محافظ ينبع يلتقى رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=883737
المناطق - ينبع

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