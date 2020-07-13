محافظ ينبع يلتقى رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة

ألتقى اليو م محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة حمد الجهني وفريق العمل في بداية اللقاء رحب بهم المحافظ وأكد على اهمية دور الجمعية في تقديم خدمات سقيا الماء وتوفيرها الى جانب توعية المجتمع بأهمية الترشيد في أستهلاك المياه مؤكدا تعاون المحافظه والجهات ذات العلاقة مع الجمعية تلى ذلك أطلعوا المحافظ على عرض مفصل عن البرامج والأنشطة االتي تقدمها الجمعية والتى تستهدف الجمعية من خلالها توزيع المياه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتمت مناقشة المشاريع المستقبلية للجمعية بالمحافظة وأعرب رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة عن شكره وتقديره لمحافظ ينبع على ماوجدوه من دعم واهتمام لأعمال فرع الجمعية بالمحافظة مؤكدا العمل على تحقيق الهدف المنشود وقال تم بفضل الله أعتماد محطتين في قرى ينبع سيتم تحديد مواقعها حسب الأحتياج وحسب معايير معينة

