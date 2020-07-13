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وزير الطاقة ونظيره العراقي يتابعان تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة ونظيره العراقي يتابعان تطورات الأسواق البترولية
http://almnatiq.net/?p=883753
المناطق - واس

جرى اليوم، اتصال هاتفي بين صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبّار إسماعيل.
وتركّز الحديث بين الوزيرين على متابعة تطورات الأسواق البترولية، والتحسن الذي تشهده السوق في الطلب العالمي على البترول، ومسيرة العمل في اتفاقية خفض الإنتاج الحالية لدول “أوبك بلس”.
وفي نهاية الاتصال صدر عن الوزيرين البيان الصحفي المشترك التالي :
“تؤكّد المملكة العربية السعودية، وجمهورية العراق، التزامهما التام باتفاق أوبك بلس.
وفي هذا الصدد، أثنى سمو وزير الطاقة على أداء العراق في إطار الاتفاق، حيث وصل مستوى الالتزام من طرف العراق في شهر يونيو إلى ما يُقارب 90 %، كما أكّدت ذلك المصادر الثانوية.
كذلك شكر سمو الوزير، معالي الوزير العراقي على هذا الإنجاز، وعبّر عن ثقته بأن العراق سوف يواصل ويُحسّن مستوى التزامه.
من جانبه، أكّد معالي الوزير العراقي التزام العراق باتفاق “أوبك بلس”، مُضيفاً أن العراق سيرفع مستوى التزامه إلى 100 % ابتداءً من الشهر القادم، مع التزامه بالتعويض، خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، عن كميات الإنتاج الزائدة خلال شهري مايو ويونيو.
وفي ختام الاتصال الهاتفي، أكّد الوزيران أن ما تبذُله الدول المشاركة في اتفاق “أوبك بلس”، من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج التي تقررت في الاتفاق، ستُعزز استقرار أسواق البترول العالمية، وتُعجّل بتحقيق توازنها”.

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