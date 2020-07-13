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محافظ محايل ووكيل المحافظة يلتقون بالأزهري

محافظ محايل ووكيل المحافظة يلتقون بالأزهري
http://almnatiq.net/?p=883756
المناطق - محايل عسير

التقى محافظ محايل المكلف علي بن ابراهيم الفلقي ووكيل محافظة محايل يحى بن محمد العاصمي اليوم رجل الأعمال سعيد بن عبدالله الازهري وتم خلال اللقاء مناقشة عددا من المواضيع
يشار الى ان الأزهري قد قام بأنشاء مشروع مركز غسيل الكلى بمحافظة محايل واكد الأزهري ان هذا واجب على الجميع لما تحمل من معاني ساميه وانسانيه في ظل توجيهات قيادتنا الحكيمه ايدها الله متمنين للجميع التوفيق والسداد ويعد الأزهري من رجال الاعمال البارزين في العمل الخيري والأنساني داخل منطقة عسير وخارجها.

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