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وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة

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وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=883760
المناطق - واس

استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم الأستاذ عزام بن عبدالكريم القين، في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض اليوم، القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة السيد هشام الأجواد.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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