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أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز غسيل الكلى بمحافظة الشنان

أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز غسيل الكلى بمحافظة الشنان

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أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز غسيل الكلى بمحافظة الشنان

أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز غسيل الكلى بمحافظة الشنان
http://almnatiq.net/?p=883763
المناطق - حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، بمكتبه اليوم، اتفاقية إنشاء مركز لغسيل الكلى بمحافظة الشنان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .
ووقع الاتفاقية كل من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور حمود بن فهد الشمري ، ورئيس مجلس إدارة شركة مياه آبار حائل عواد بن جزاع الرضيمان الذي تكفل بإنشاء مركز متكامل لخدمات الغسيل الكلوي لأهالي المحافظة والمراكز المجاورة له، بهدف التخفيف على المرضى وعدم تكبدهم عناء السفر إلى المستشفيات البعيدة عنهم .
وعقب التوقيع أكد سمو أمير منطقة حائل أن هذا الوطن هو وطن التكافل والتعاون والمبادرات المجتمعية، مشيراً إلى أن ماقام به رجل الأعمال الرضيمان يثبت خيرية المجتمع، ووجود محبي الخير من رجال الأعمال في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا العمل يعد مؤشرا واضحا على تفوق العمل الاجتماعي والإنساني في المملكة ، الذي يقوم به ويؤيده ويدعمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله-.
وقال سموه إن هذه الاتفاقيات هي عطاءات خير لما سيقدم من رعاية طبية لمرضى الكلى من أهالي محافظة الشنان والمراكز المجاورة له، في أماكن وجودهم دون الحاجة لعناء السفر للمستشفيات البعيدة, وشكر سموه الرضيمان بتكفله بإنشاء المركز ، سائلاً الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته .
من جانبه ، بين مدير عام الشؤون الصحية بحائل أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التعاون المشترك بين الشؤون الصحية ، ورجال الأعمال بالمنطقة لإنشاء المراكز الطبية المتخصصة ، التي ستسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيداً بدعم ومتابعة واهتمام سمو أمير المنطقة وسمو نائبه بكل ما يطور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وأوضح الشمري أن المركز سيكون على مساحة إجمالية تصل لـ ( 2000 ) متر مربع، وبسعة تبلغ ( 10 ) كراسي التي ستخدم أهالي محافظة الشنان.

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