احدث الأخبار

هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران
أبرز المواد
 وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز غسيل الكلى بمحافظة الشنان
منطقة حائل
 وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة
أبرز المواد
 محافظ محايل ووكيل المحافظة يلتقون بالأزهري
منطقة عسير
 وزير الطاقة ونظيره العراقي يتابعان تطورات الأسواق البترولية
أبرز المواد
 المشتري بلمعة عالية يقترب من الأرض بنحو 4.14 وحدة فلكية .. يوم غدٍ
علوم وتكنولوجيا
 مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة
أبرز المواد
 جامعة أم القرى تفتح باب القبول للعام الجامعي الجديد
منطقة مكة المكرمة
 محافظ ينبع يلتقى رئيس مجلس أدارة جمعية سقيا بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 تعليم تبوك يوقع مذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات
منطقة تبوك
هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران

هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران

أبرز المواد
وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز غسيل الكلى بمحافظة الشنان

أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز غسيل الكلى بمحافظة الشنان

منطقة حائل
وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة

أبرز المواد

هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران

هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران
http://almnatiq.net/?p=883771
المناطق - واس

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة بشأن تبادل حزم وأدوات تدريبية في مجال أمن الطيران المدني.
ومثّل الجانب السعودي مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لأمن الطيران محمد بن سعد الفوزان، فيما مثّل الجانب البريطاني نائب المدير العام لعمليات أمن الطيران بوزارة النقل في المملكة المتحدة كاشف شاودري.
وتناول الملحق (أ) المنبثق من مذكرة التعاون بين الهيئة ووزارة النقل في المملكة المتحدة موضوعات دعم وتطوير ورفع كفاءة العاملين في مجال أمن الطيران.
يذكر أن مذكرة التفاهم التي وقّعت بين الجانبين في أبريل 2018م في الرياض تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال أمن الطيران المدني، وتأهيل وتدريب وبناء القدرات والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في مختلف مجالات أمن الطيران المدني، كما شملت تبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين للمساعدة على تطوير وتحسين البنية الأساسية لأمن الطيران المدني وقواعده القياسية وإجراءاته وسياساته.

روابط ذات صلة

وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية
وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة

وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة
وزير الطاقة ونظيره العراقي يتابعان تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة ونظيره العراقي يتابعان تطورات الأسواق البترولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*