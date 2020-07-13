احدث الأخبار

قصر إقامة صلاة عيد الأضحى على الجوامع والمساجد المهيأة فقط
أبرز المواد
 التحالف: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي
أبرز المواد
 هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران
أبرز المواد
 وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعى مراسم توقيع اتفاقية إنشاء مركز غسيل الكلى بمحافظة الشنان
منطقة حائل
 وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية التونسية لدى المملكة
أبرز المواد
 محافظ محايل ووكيل المحافظة يلتقون بالأزهري
منطقة عسير
 وزير الطاقة ونظيره العراقي يتابعان تطورات الأسواق البترولية
أبرز المواد
 المشتري بلمعة عالية يقترب من الأرض بنحو 4.14 وحدة فلكية .. يوم غدٍ
علوم وتكنولوجيا
 مجلس الشورى يوافق على مشروع نظام مكافحة التستر
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة
أبرز المواد
 جامعة أم القرى تفتح باب القبول للعام الجامعي الجديد
منطقة مكة المكرمة
قصر إقامة صلاة عيد الأضحى على الجوامع والمساجد المهيأة فقط

قصر إقامة صلاة عيد الأضحى على الجوامع والمساجد المهيأة فقط

أبرز المواد
التحالف: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

أبرز المواد
هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران

هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران

أبرز المواد
وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية

أبرز المواد

قصر إقامة صلاة عيد الأضحى على الجوامع والمساجد المهيأة فقط

قصر إقامة صلاة عيد الأضحى على الجوامع والمساجد المهيأة فقط
http://almnatiq.net/?p=883776
المناطق - الرياض

وجه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الإثنين، فروع الوزارة بمناطق المملكة باعتماد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الجاري 1441هـ، في الجوامع والمساجد الإضافية المهيأة فقط.

وأكد الوزير آل الشيخ عدم إقامة صلاة عيد الأضحى في المصليات المكشوفة في ضوء الظروف الاستثنائية، مع الأخذ بالإجراءات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

جاء ذلك في تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، مؤكدًا أهمية تهيئة كل الجوامع، وكذلك المساجد الإضافية المهيأة لاستقبال المصلين في صلاة العيد، في ضوء ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية من العناية ببيوت الله وتجهيزها بكل ما تحتاج إليه.

يُذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية كثفت جهودها عبر منصاتها الرقمية ومنابرها الدعوية بإطلاق البرامج التوعوية والإرشادية للأخذ بالبروتوكولات الوقائية؛ لتوقي فيروس كورونا بمشاركة نخبة من الدعاة والعلماء، إلى جانب نشر ما أوصت بها اللجان الطبية المختصة في مكافحة الوباء.

روابط ذات صلة

التحالف: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي

التحالف: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف (للفريق المشترك لتقييم الحوادث) للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي
هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران

هيئة الطيران المدني تعزز التعاون مع وزارة النقل البريطانية في مجال أمن الطيران
وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية

وزير الطاقة ومعالي وزير الدولة للموارد البترولية النيجيري يبحثان تطورات الأسواق البترولية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*