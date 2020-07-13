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باكستان تدين إطلاق المليشيا الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة ” تجاه المملكة

باكستان تدين إطلاق المليشيا الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة ” تجاه المملكة

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باكستان تدين إطلاق المليشيا الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة ” تجاه المملكة

باكستان تدين إطلاق المليشيا الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة ” تجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=883786
المناطق - واس

أدانت باكستان بشدة عملية إطلاق المليشيات الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة” من داخل الأراضي اليمنية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية، بهدف استهداف المدنيين والأهداف المدنية.
وأشاد بيان صادر عن الخارجية الباكستانية اليوم باعتراض الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، الأمر الذي حال دون وقوع خسائر في الأرواح البريئة.
وأضاف البيان أن باكستان تكرر دعمها الكامل وتضامنها مع المملكة العربية السعودية ضد أي تهديدات لأمنها وسلامتها الإقليمية.

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