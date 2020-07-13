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13 مليون مصاب بكورونا في العالم.. ورقم سيء بأمريكا اللاتينية

13 مليون مصاب بكورونا في العالم.. ورقم سيء بأمريكا اللاتينية

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13 مليون مصاب بكورونا في العالم.. ورقم سيء بأمريكا اللاتينية

13 مليون مصاب بكورونا في العالم.. ورقم سيء بأمريكا اللاتينية
http://almnatiq.net/?p=883789
المناطق - وكالات

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 13 مليون شخص، الاثنين، في حين باتت أميركا اللاتينية ثاني المناطق الأكثر تضررا في العالم بوباء كوفيد-19 من حيث عدد الوفيات.

وذكر موقع “وررد ميترز” لرصد انتشار فيروس كورنا في العالم، أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 13 مليونا وأكثر من 62 ألف شخص، في حين تجاوز عدد الوفيات 572 ألفا و212 نسمة.

وجاءت أميركا اللاتينية خلف أوروبا، مع تسجيل أكثر من 144 ألف وفاة رسميا، بحسب تعداد لوكالة وكالة “فرانس برس” نشرته الاثنين.

ومع تسجيل 144 ألفا و758 وفاة، تكون المنطقة تجاوزت حصيلة الولايات المتحدة وكندا (144 ألفا و23 معا)، وباتت خلف أوروبا التي سجلت 202,505 وفيات.

وسجّل الجزء الأكبر من وفيات أميركا اللاتينية في البرازيل. وتعد البرازيل البلد الثاني الأكثر تضررا بالفيروس في العالم، حيث تم تسجيل 72 ألفا و150.

وأصبحت المكسيك الرابعة عالميا، إذ سجّلت 35006 وفيات، وهو عدد أكبر من ذاك الذي أعلنته إيطاليا. كما تواجه البيرو (11870 وفاة) وتشيلي (6979 وفاة) تفشيا واسعا للوباء على أراضيهما.

وتم تسجيل أكثر من 3 ملايين و37 ألف إصابة في أميركا اللاتينية، لتصبح المنطقة خلف الولايات المتحدة وكندا، وقد سجلتا معا أكثر من 3 ملايين و400 ألف إصابة.

ويشير بعض الخبراء إلى أن الحصيلة الفعلية للوفيات في أميركا اللاتينية أعلى من تلك المسجّلة رسميا.

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