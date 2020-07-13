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وزير الإعلام اليمني: الهجمات الإرهابية الفاشلة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة تنفيذ للإملاءات الإيرانية

وزير الإعلام اليمني: الهجمات الإرهابية الفاشلة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة تنفيذ للإملاءات الإيرانية

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وزير الإعلام اليمني: الهجمات الإرهابية الفاشلة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة تنفيذ للإملاءات الإيرانية

وزير الإعلام اليمني: الهجمات الإرهابية الفاشلة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة تنفيذ للإملاءات الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=883795
المناطق - واس

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة الهجمات الإرهابية التي تنفذها ميليشيا الحوثي وتستهدف بشكل متعمد المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة “إيرانية الصنع”.
وأوضح وزير الإعلام اليمني وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” اليوم أن هذه الهجمات الإرهابية تؤكد مضي الميليشيا الحوثية في التصعيد تنفيذاً للإملاءات الإيرانية وأنها آلة قتل وتدمير ولا تفقه لغة السلام‏.
وأشار الإرياني إلى أن مضي نظام ملالي إيران وأداته في اليمن “ميليشيا الحوثي” في تصعيد وتيرة الحرب وإجهاض جهود التهدئة التي تبذلها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة وإفشال الحلول السلمية للأزمة وفقا للمرجعيات الثلاث يأتي امتدادا لأجندتها التخريبية في كامل المنطقة ومساعيها لتهديد الأمن والسلم الدوليين‏.
وحذّر من استمرار تقاعس المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية بمجلس الأمن تجاه الأنشطة التخريبية لنظام إيران وعدم اتخاذ خطوات حاسمة لقطع ذراعها في اليمن “ميليشيا الحوثي” ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، الذي ستكون له نتائج وخيمة على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم.

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