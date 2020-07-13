بريطانيا تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات بكورونا منذ أوائل مارس

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، رصد 11 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد، مقابل 21 حالة في إحصائية أمس الأحد.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 11 حالة لتصل إلى مستوى 44830.

وشهدت بريطانيا بالتالي انخفاضا لافتا لمؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 8 يوليو 126 حالة، وفي 9 يوليو 85، وفي 10 يوليو 48، وفي 11 يوليو 148، وفي 12 يوليو 21.

وتعتبر هذه الحصيلة اليومية للوفيات بفيروس كورونا الأقل من نوعها في بريطانيا منذ أوائل مارس الماضي.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 530 حالة مقابل 650 أمس الأحد، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 290133 إصابة.

وفي غضون ذلك، أفادت وكالة “رويترز”، في وقت سابق، بأن العدد العام للوفيات في بريطانيا بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة قد تجاوز 55000.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والتاسعة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.