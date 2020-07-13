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حاكم نيويورك ينتقد ترامب بشدة ويكشف شروط إعادة فتح المدارس
http://almnatiq.net/?p=883809
المناطق - وكالات

انتقد أندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأمريكية الرئيس دونالد ترامب بشدة، لما وصفه بأنه ضغط أعمى لإعادة فتح المدارس دون تقيد صارم بالتوجيهات الإرشادية الصحية.

وقال في حديثه مع الصحفيين اليوم الاثنين: “لن نستخدم أطفالنا كفئران تجارب”.

وأضاف أن الولاية ستسمح بإعادة الفتح إذا كانت المناطق التي توجد بها المدارس في المرحلة الأخيرة من إنهاء العمل بقيود العزل العام، وإذا كان بالمنطقة معدل إصابة يومي أقل من خمسة في المئة من جميع فحوص فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن كومو هاجم ترامب في الأسبوع الماضي قائلا إنه عليه الاعتراف بأن الفيروس يمثل مشكلة “كبرى” في الولايات المتحدة، مؤكدا أن تعامل إدارة الرئيس مع الجائحة يمثل “تمكينا”.

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