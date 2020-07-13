رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم الحفل التكريمي الذي أقامته إمارة المنطقة لموظفيها المتقاعدين لعام 1441هـ ، في منتزه المغواة للاحتفالات ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت كلمة المكرمين ألقاها بالنيابة عنهم محافظ السليمي سابقاً عبدالله الهذيلي ، قدم خلالها الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووكيل الإمارة ، وقال :” إن هذا الاحتفال تجسيداً عملياً لامتداد الرعاية الكريمة والتوجيه المستمر الذي يجده منسوبوا الإمارة من سموهما ، مؤكداً أن ولاء ووفاء زملائه المتقاعدين مستمر لهذا الوطن وقيادته الحكيمة ” .
إثر ذلك ألقى أمير منطقة حائل كلمة أكد خلالها أن منهج الوفاء أسسته قيادة هذه البلاد المباركة وجعلته نبراساً للجميع والتي تبادل وفاء أبنائها بالوفاء وتقدر جهودهم وعملهم وإخلاصهم ، مقدماً شكره للموظفين المتقاعدين في الإمارة كافة نظير ما قدموه طيلة فترة عملهم ، مشيداً بمشاركاتهم الاجتماعية والوطنية الخاصة والعامة ، سائلاً الله لهم حياة حافلة بالسعادة بإذن الله.
وفي ختام الحفل كرم سموه الموظفين المتقاعدين وتمنى لهم التوفيق.
أمير منطقة حائل يرعى حفل الإمارة لتكريم متقاعديها لعام 1441
رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم الحفل التكريمي الذي أقامته إمارة المنطقة لموظفيها المتقاعدين لعام 1441هـ ، في منتزه المغواة للاحتفالات ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .
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