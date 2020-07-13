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أمير منطقة حائل يرعى حفل الإمارة لتكريم متقاعديها لعام 1441

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أمير منطقة حائل يرعى حفل الإمارة لتكريم متقاعديها لعام 1441

أمير منطقة حائل يرعى حفل الإمارة لتكريم متقاعديها لعام 1441
http://almnatiq.net/?p=883812
المناطق - واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم الحفل التكريمي الذي أقامته إمارة المنطقة لموظفيها المتقاعدين لعام 1441هـ ، في منتزه المغواة للاحتفالات ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .
وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم ، ثم ألقيت كلمة المكرمين ألقاها بالنيابة عنهم محافظ السليمي سابقاً عبدالله الهذيلي ، قدم خلالها الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه ووكيل الإمارة ، وقال :” إن هذا الاحتفال تجسيداً عملياً لامتداد الرعاية الكريمة والتوجيه المستمر الذي يجده منسوبوا الإمارة من سموهما ، مؤكداً أن ولاء ووفاء زملائه المتقاعدين مستمر لهذا الوطن وقيادته الحكيمة ” .
إثر ذلك ألقى أمير منطقة حائل كلمة أكد خلالها أن منهج الوفاء أسسته قيادة هذه البلاد المباركة وجعلته نبراساً للجميع والتي تبادل وفاء أبنائها بالوفاء وتقدر جهودهم وعملهم وإخلاصهم ، مقدماً شكره للموظفين المتقاعدين في الإمارة كافة نظير ما قدموه طيلة فترة عملهم ، مشيداً بمشاركاتهم الاجتماعية والوطنية الخاصة والعامة ، سائلاً الله لهم حياة حافلة بالسعادة بإذن الله.
وفي ختام الحفل كرم سموه الموظفين المتقاعدين وتمنى لهم التوفيق.

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