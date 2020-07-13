احدث الأخبار

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية ويكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية
أبرز المواد
 الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل 60,469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 أمير منطقة حائل يرعى حفل الإمارة لتكريم متقاعديها لعام 1441
منطقة حائل
 حاكم نيويورك ينتقد ترامب بشدة ويكشف شروط إعادة فتح المدارس
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يوجه أمانة المنطقة وبلدياتها بتنفيذ أعمال مشروع تطوير القلاع والحصون التاريخية
منطقة عسير
 بريطانيا تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات بكورونا منذ أوائل مارس
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: الهجمات الإرهابية الفاشلة لميليشيا الحوثي على أراضي المملكة تنفيذ للإملاءات الإيرانية
أبرز المواد
 أوروبا تدعو تركيا إلى وقف “التحركات الأحادية” في ليبيا
أبرز المواد
 13 مليون مصاب بكورونا في العالم.. ورقم سيء بأمريكا اللاتينية
أبرز المواد
 باكستان تدين إطلاق المليشيا الحوثية صواريخ بالستية وطائرات دون طيار “مفخخة ” تجاه المملكة
أبرز المواد
 وزير الثقافة يشكر مواطنين أبلغا عن موقع وقطع أثرية
أبرز المواد
 قصر إقامة صلاة عيد الأضحى على الجوامع والمساجد المهيأة فقط
أبرز المواد
الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية ويكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية ويكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية

أبرز المواد
الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل 60,469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل 60,469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

أبرز المواد
أمير منطقة حائل يرعى حفل الإمارة لتكريم متقاعديها لعام 1441

أمير منطقة حائل يرعى حفل الإمارة لتكريم متقاعديها لعام 1441

منطقة حائل
حاكم نيويورك ينتقد ترامب بشدة ويكشف شروط إعادة فتح المدارس

حاكم نيويورك ينتقد ترامب بشدة ويكشف شروط إعادة فتح المدارس

أبرز المواد

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية ويكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية ويكبد الميليشيا خسائر بشرية ومادية
http://almnatiq.net/?p=883821
المناطق - واس

شنّت قوات الجيش الوطني اليمني -مسنودة بالمقاومة الشعبية- اليوم هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء وسط اليمن، كما أسفر الهجوم عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد اليمني ذياب القبلي في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: “إن قوات الجيش -مسنودة برجال القبائل- تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي محافظة البيضاء خلال هجوم نوعي بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن”.
وأضاف العميد القبلي أن المعارك لا تزال مستمرّة وسط تقدم الجيش والمقاومة، مؤكّداً أن الميليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران الجيش والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الميليشيات الحوثية.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل 60,469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

الولايات المتحدة الأمريكية تُسجل 60,469 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا
حاكم نيويورك ينتقد ترامب بشدة ويكشف شروط إعادة فتح المدارس

حاكم نيويورك ينتقد ترامب بشدة ويكشف شروط إعادة فتح المدارس
بريطانيا تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات بكورونا منذ أوائل مارس

بريطانيا تسجل أدنى حصيلة يومية للوفيات بكورونا منذ أوائل مارس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*