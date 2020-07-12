أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن أول نموذج لمشروع ميادين البصمة الشجرية ” ميدان السدر”

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم أول نموذج لمشروع ميادين البصمة الشجرية ” ميدان السدر” وذلك ضمن مبادرة سموه للبصمة البيئية.

أكد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أن مشروع ميادين البصمة الشجرية، يستهدف تقديم نموذج تعليمي ترفيهي بيئي واقعي للمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال زراعة الميادين في المدن بأنواع نباتات المنطقة الطبيعية.

ونوه سمو أمير الحدود الشمالية بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من اهتمام وعناية بالمحافظة على البيئة وتنميتها، من خلال رؤية المملكة 2030 حيث طُورت الأنظمة والتشريعات وفُرض المزيد من الغرامات على العابثين والمخالفين واستحدثت شرطة البيئية التي تراقب تطبيق الأنظمة.