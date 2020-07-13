بلدية الجبيل تنفذ أكثر من 550 جولة رقابية على الأسواق العامة والمحلات التجارية خلال شهر

المناطق - الجبيل

كشفت بلدية محافظة الجبيل عن تنفيذها 550 جولة بمشاركة 25 مراقباً وأغلقت خلالها (75) من المحلات التجارية، وحررت 120 إنذارا وصادرت 120 كيلو من المواد الغذائية و486 كيلوجرامًا من الأسماك و اللحوم مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تظهر عليها علامات التلف والفساد بالإضافة إلى إيقاع الغرامات المترتبة على المخالفات حسب الجزاءات عن المخالفات البلدية، فيما نفذت البلدية 50 جولة رقابية ميدانية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالمحافظة للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية، وذلك خلال شهر ذو القعدة الحالي، والتي تأتي ضمن استكمالا للجهود الرقابية المستمرة التي تقوم بها البلدية على محلات بيع اللحوم والأسماك للتأكد من مدى استيفائها الاشتراطات الصحية وتطبيقها للأنظمة واللوائح البلدية .

وأكد رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف بن فيصل الدويش أن البلدية تواصل أعمال الرقابة والتعقيم والتطهير في الأماكن العامة والشوارع ودورات المياه العامة وحاويات وأسواق النفع العام في المحافظة والمراكز التابعة لها، وعلى جميع الأنشطة والمحلات التجارية بما فيها صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية للتأكد من تطبيقها الإجراءات والبروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي سبقها حملات توعوية، مبيناً أن الفرق الرقابية رصدت 19 مخالفة على عدد من صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية بالمحافظة وجرى فرض الغرامات والجزاءات على المخالفين .

وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ولتطبيق الأنظمة والاشتراطات الصحية الخاصة بالاشتراطات التي فرضتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يحقق مصلحة المواطن والمقيم.

وأوضح بأن البلدية تنفذ يومياً 55 جولات رقابية على جميع الأنشطة التجارية من خلال فرق العمل الميدانية للحفاظ على الصحة العامة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية كما تقوم بتطهير وتعقيم 520 موقع بما فيها الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والميادين والمواقع التي يرتادها المواطنون.

وقال أنه تم إلزام محلات الحلاقة بتنظيف وتطهير الأسطح كل ساعتين وتطهير وتعقيم المحل قبل فتحها يومياً وغسل الأدوات بشكل متكرر ومنع تواجد المرافقين داخل محل الحلاقة.

وأكد المهندس الدويش أن الحملات مستمرة على جميع المراكز والمحلات ومستودعات الأغذية والمطاعم ومختلف المنشئات الغذائية للتأكد من مدى التزامها بشروط نقل وتخزين وتحضير وعرض المنتجات والمواد الغذائية مؤكداً تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة

ودعا المهندس نايف الدويش جميع المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم من خلال مركز 940.