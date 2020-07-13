ادارة التطوير المهني التعليمي بعسير تطلق 1460 ساعة تدريبية للرفع مستوي أداء المعلمات

المناطق - عسير

تحقيق لأهداف الرؤيا الوطنية 2030 في رفع مستوي الكفاءة المهنية للكوادر التعليمية , تسعي إدارة التعليم بمنطقة عسير ممثلة في إدارة التطوير المهني التعليمي بنات الى تعزيز الممارسات العالمية في التعليم وتمهين التعليم بما يحقق الإرتقاء بالمهنة في ضوء المعايير المهنية للمعلم مساهمة في تجويد نواتج التعلم , وتركيز ا” على أهمية التطوير المهني للمعلم والمعلمة ضمن مشروع المركز الوطني لتطوير المهني التعليمي للتدريب الصيفي, قامت إدارة التعليم بمنطقة عسير بتنفيذ 146 برنامج يهدف لرفع مستوي أداء المعلمات , يقف علي تنفيذها 64 مدربة تتنوع البرامج في عدد من المجالات والتخصصاتمنها : القيادة , البحث العلمي, تقنيات التعليم, اللغة الإنجليزية, التربية الاسرية والتوجيه والإرشاد, النشاط الطلابي ,المختبرات ,القران الكريم ,اللغة العربية , التربية الخاصة ,الرياضيات العلوم ,اختبار الأيلتس

وأوضحت مديرة إدارة التطوير المهني التعليمي -بنات -الأستاذة / أحلام عبدالله حبتر

أن برامج التطوير المهني الصيفي , تهدف إلى استثمارأفضل لأوقات الإجازة وتمكين المعلمة من خيارات متنوعه من البرامج لتحسين مستوي الأداء والممارسات التعليمية بما يحقق تجويد نواتج التعلم وتتاج هذه الفرصة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية لاكتساب النقاط اللازمة للتطوير وقد تم تقديم هذه البرامج عن بعدتنفيذ لتوجيهات الدولة -رعاها الله بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس كوروناالمستجد

وأشارت أن هذه البرامج ماهي الا استكمال لمشروع التدريب الصيفي في مرحلته الثالثة 2020 الذي يطلقه المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي , حيث قامت اللجان بالتخطيط و التنفيذ و الأشراف والمتابعة للبرامج التي قدمت عبر منصة التدريب الصيفي 2020 بأشراف المركز الوطني المهني التعليمي ولعل الأقبال الكبير على التسجيل ونفاذ المقاعد منذ الساعات الأولى لانطلاقة المنصة دليل وعى كبير لدي المعلمين والمعلمات ونهمهم لحضور البرامج استجابة لمعطيات المرحلة الحالية في التطوير