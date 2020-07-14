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الأمم المتحدة: السلطات اليمنية أبلغتنا بموافقتها على مهمة تقييم وإصلاح على متن ناقلة النفط “صافر”

الأمم المتحدة: السلطات اليمنية أبلغتنا بموافقتها على مهمة تقييم وإصلاح على متن ناقلة النفط “صافر”

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الأمم المتحدة: السلطات اليمنية أبلغتنا بموافقتها على مهمة تقييم وإصلاح على متن ناقلة النفط “صافر”

الأمم المتحدة: السلطات اليمنية أبلغتنا بموافقتها على مهمة تقييم وإصلاح على متن ناقلة النفط “صافر”
http://almnatiq.net/?p=883855
المناطق - واس

قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن السلطات الفعلية في اليمن أبلغت الأمم المتحدة رسميًا بموافقتها على مهمة تقييم وإصلاحات فنية بقيادة الأمم المتحدة على متن ناقلة النفط قبالة ساحل رأس عيسى.
وأوضح دوجاريك، اليوم خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي اليومي، أن الأمم المتحدة تعمل على ضمان نشر الفريق الفني في أقرب وقت ممكن لتقييم حالة الناقلة وإجراء إصلاحات أولية.
وأضاف: سيقدم الخبراء بعد ذلك المشورة بشأن أي إجراءات متبقية ستكون ضرورية لتجنب التسرب النفطي، والذي سيكون كارثيًا للمجتمعات اليمنية، وبيئة البحر الأحمر، والدول المجاورة ومجتمعاتها، وكذلك حركة النقل البحري الدولية.

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