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بهدف قاتل.. ساوثمبتون يحرم مانشستر يونايتد من “الفرصة”

بهدف قاتل.. ساوثمبتون يحرم مانشستر يونايتد من “الفرصة”

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بهدف قاتل.. ساوثمبتون يحرم مانشستر يونايتد من “الفرصة”

بهدف قاتل.. ساوثمبتون يحرم مانشستر يونايتد من “الفرصة”
http://almnatiq.net/?p=883864
المناطق - الرياض

حرم ساوثمبتون مضيفه مانشستر يونايتد من انتزاع المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والأفضلية في السباق نحو دوري أبطال أوروبا، وذلك في ختام المرحلة الخامسة والثلاثين، الاثنين، بعد أن فرض عليه التعادل 2-2 في الوقت القاتل.

وكان يونايتد قاب قوسين أو أدنى من كسب الأفضلية في معركة التأهل إلى دوري الأبطال، والاستفادة من تعثر منافسيه المباشرين على المركزين المؤهلين، أي تشلسي الذي سقط بثلاثية أمام مضيفه شيفيلد يونايتد، وليستر سيتي (1-4) أمام مضيفه بورنموث، في المرحلة ذاتها.

لكن ساوثمبتون أوجع يونايتد بتعادل في الدقيقة 90+6، حرمه الأفضلية في الصراع على البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى دوري الأبطال.

وبقي تشلسي ثالثا برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة أمام ليستر الرابع ويونايتد الخامس.

وستخوض الفرق الثلاثة معركة طاحنة في المراحل الثلاث المتبقية من الدوري، لحسم البطاقتين المتبقيتين، بعدما نال ليفربول البطاقة الأولى بإحرازه اللقب، ومانشستر سيتي الثانية بضمانه مركز الوصافة، معززا بقرار محكمة التحكيم الرياضي “كاس” في وقت سابق اليوم، بإلغاء العقوبة التي كان قد فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بحرمانه المسابقات القارية لموسمين بسبب مخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وأوقف ساوثمبتون السلسلة، التي حققها يونايتد منذ استئناف منافسات الدوري الممتاز الشهر الماضي بعد توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ففي 6 مباريات، حقق يونايتد تعادلا و4 انتصارات متتالية، قبل التعادل مجددا اليوم.

ويدين “الشياطين الحمر” في هذه السلسلة إلى عوامل عدة منها أداء البرتغالي برونو فرنانديش الوافد في يناير، وثبات التشكيلة الأساسية (للمباراة الخامسة تواليا، للمرة الأولى في البريميرليغ منذ عام 1993)، وتعاون الثنائي ماركوس راشفورد والفرنسي أنطوني مارسيال.

وبهذه النتيجة، رفع ساوثمبتون رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتنطلق المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الممتاز، الثلاثاء، باستضافة تشلسي لنوريتش سيتي متذيل الترتيب، والذي حُسِمَ هبوطه إلى الدرجة الأولى.

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