انفجار جديد في إيران.. والحريق يستهدف مصنعا للمكثفات الغازية

المناطق- وكالات

أعلن جواد جهان دوست، رئيس إدارة الإطفاء بمنطقة كاويان الصناعية التابعة لمدينة فريمان، شمال شرقي إيران، عن حدوث انفجار في أحد المصانع المنتجة للمكثفات الغازية في هذه المدينة.

وبحسب موقع “إيران إينترنشنال”، قال جهان دوست إن حريقا اندلع في أحد مخازن المكثفات الغازية في مصنع “بترونفت” الذي يقع في منطقة كاويان الصناعية التي تبعد 75 كيلومترا عن مدينة مشهد.

وأفادت وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن “الانفجار الذي حدث في الشركة التي تنتج السوائل الغازية القابلة للاشتعال تسبب في خسائر وأضرار هائلة لهذه الشركة وشركة أخرى مجاورة لها”.

وقال رئيس إدارة الإطفاء بمنطقة كاويان الصناعية إن سبب الحادث وحجم الأضرار الناجمة عنه قيد التحقيق.

يشار إلى أن مدينة فريمان تقع على بعد 75 كم من مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان الرضوية.

وشهدت البلاد انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية منذ نهاية يونيو، وتحدثت مصادر رسمية عن هجمات سيبرانية أدت إلى بعض هذه الحوادث.