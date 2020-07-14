احدث الأخبار

انفجار جديد في إيران.. والحريق يستهدف مصنعا للمكثفات الغازية
أبرز المواد
 الصحة العالمية تحذر: دول عدة في “الاتجاه الخاطئ”
أبرز المواد
 دراسة بريطانية صادمة: مناعة المتعافين من كورونا قد تتلاشى خلال أشهر
أبرز المواد
 الناصر: الملاءة المالية لأرامكو قوية.. جهوزيتنا في التعامل مع الجائحة كانت عالية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: السلطات اليمنية أبلغتنا بموافقتها على مهمة تقييم وإصلاح على متن ناقلة النفط “صافر”
أبرز المواد
 قتلى حوثيون بنيران الجيش اليمني في جبهة صرواح بمحافظة مأرب
أبرز المواد
 دراسة تؤكد وخبير يكشف.. هذا اللقاح حمى مستخدميه من أعراض كورونا
منوعات
 ادارة التطوير المهني التعليمي بعسير تطلق 1460 ساعة تدريبية للرفع مستوي أداء المعلمات
منطقة عسير
 البرلمان الليبي: تركيا تواصل إرسال السلاح للإرهابيين
أبرز المواد
 بلدية الجبيل تنفذ أكثر من 550 جولة رقابية على الأسواق العامة والمحلات التجارية خلال شهر
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة الحدود الشمالية يدشن أول نموذج لمشروع ميادين البصمة الشجرية ” ميدان السدر”
منطقة الحدود الشمالية
 أسواق أملج تستقبل إنتاج مزارع المانجو
منطقة تبوك
انفجار جديد في إيران.. والحريق يستهدف مصنعا للمكثفات الغازية

انفجار جديد في إيران.. والحريق يستهدف مصنعا للمكثفات الغازية

أبرز المواد
الصحة العالمية تحذر: دول عدة في “الاتجاه الخاطئ”

الصحة العالمية تحذر: دول عدة في “الاتجاه الخاطئ”

أبرز المواد
دراسة بريطانية صادمة: مناعة المتعافين من كورونا قد تتلاشى خلال أشهر

دراسة بريطانية صادمة: مناعة المتعافين من كورونا قد تتلاشى خلال أشهر

أبرز المواد
الناصر: الملاءة المالية لأرامكو قوية.. جهوزيتنا في التعامل مع الجائحة كانت عالية

الناصر: الملاءة المالية لأرامكو قوية.. جهوزيتنا في التعامل مع الجائحة كانت عالية

أبرز المواد

انفجار جديد في إيران.. والحريق يستهدف مصنعا للمكثفات الغازية

انفجار جديد في إيران.. والحريق يستهدف مصنعا للمكثفات الغازية
http://almnatiq.net/?p=883865
المناطق- وكالات

أعلن جواد جهان دوست، رئيس إدارة الإطفاء بمنطقة كاويان الصناعية التابعة لمدينة فريمان، شمال شرقي إيران، عن حدوث انفجار في أحد المصانع المنتجة للمكثفات الغازية في هذه المدينة.

وبحسب موقع “إيران إينترنشنال”، قال جهان دوست إن حريقا اندلع في أحد مخازن المكثفات الغازية في مصنع “بترونفت” الذي يقع في منطقة كاويان الصناعية التي تبعد 75 كيلومترا عن مدينة مشهد.

وأفادت وكالة أنباء مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بأن “الانفجار الذي حدث في الشركة التي تنتج السوائل الغازية القابلة للاشتعال تسبب في خسائر وأضرار هائلة لهذه الشركة وشركة أخرى مجاورة لها”.

وقال رئيس إدارة الإطفاء بمنطقة كاويان الصناعية إن سبب الحادث وحجم الأضرار الناجمة عنه قيد التحقيق.

يشار إلى أن مدينة فريمان تقع على بعد 75 كم من مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان الرضوية.

وشهدت البلاد انفجارات عدة حول منشآت عسكرية ونووية وصناعية منذ نهاية يونيو، وتحدثت مصادر رسمية عن هجمات سيبرانية أدت إلى بعض هذه الحوادث.

روابط ذات صلة

الصحة العالمية تحذر: دول عدة في “الاتجاه الخاطئ”

الصحة العالمية تحذر: دول عدة في “الاتجاه الخاطئ”
دراسة بريطانية صادمة: مناعة المتعافين من كورونا قد تتلاشى خلال أشهر

دراسة بريطانية صادمة: مناعة المتعافين من كورونا قد تتلاشى خلال أشهر
الناصر: الملاءة المالية لأرامكو قوية.. جهوزيتنا في التعامل مع الجائحة كانت عالية

الناصر: الملاءة المالية لأرامكو قوية.. جهوزيتنا في التعامل مع الجائحة كانت عالية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*