الأرصاد: رياح نشطة تؤثر على الطرق السريعة في 10 مناطق خلال الساعات المقبلة

جاء ذلك بمجموعة تنبيهات للهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلالها تأثر منطقة الحدود الشمالية «رفحاء»، برياح نشطة وأتربة مثارة تؤدّي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

فيما تشهد منطقة الرياض «الخرج- الدلم- السليل- العاصمة الرياض- حوطة بني تميم- رماح- وادي الدواسر»، والمناطق المفتوحة الطرق السريعة حالةً جويةً مماثلةً تؤدّي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

ووفق «الأرصاد» تشهد منطقة القصيم «الأسياح- البدائع- البكيرية- الرس- المذنب- بريدة- عقلة الصقور– عنيزة» رياحًا نشطة وأتربة مثارة تؤدّي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتّى الساعة السابعة مساءً.

أمَّا منطقة حائل «الحائط- الشملي- الشنان- الغزالة- حائل– موقق» ومواقع أخرى فتتعرَّض لنشاط في الرياح السطحية المؤثرة على الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وتشهد منطقة المدينة المنورة «الحناكية- العلا- العيص- المدينة المنورة- المهد– خيبر»، والمناطق الفتوحة رياحًا سطحية نشطة تتأثر بها الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة السادسة مساء.

وتتعرض منطقة الباحة «الباحة- الحجرة- القرى- المخواة- بلجرشي- فرعة غامد الزناد– قلوة» لرياح سطحية نشطة تتأثر بها الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وبحسب «الأرصاد»، تشهد منطقة مكة المكرمة «الخرمة- القنفذة- الليث- المويه- بحرة- تربة– رنية»، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة، رياحًا سطحية نشطة تؤدي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

فيما تشهد منطقة جازان «الدرب- بيش- جازان- صبيا– فرسان» رياحًا تؤدّي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية وتؤثر على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة بدءًا من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

أما منطقة نجران «شرورة– نجران»، فتشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة تؤدّي لتدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية وتوثر على المناطق المفتوحة والطرق السريعة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

كما تتعرَّض منطقة عسير «بيشة– تثليث»، إلى حالة جوية مماثلة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً مما يؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، وخاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً.