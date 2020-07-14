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برلمان ليبيا يدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المُحتلّ الغازي التركي

برلمان ليبيا يدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المُحتلّ الغازي التركي

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برلمان ليبيا يدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المُحتلّ الغازي التركي

برلمان ليبيا يدعو الجيش المصري للتدخل لدحر المُحتلّ الغازي التركي
http://almnatiq.net/?p=883890

دعا مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، الجيش المصري إلى التدخّل لحماية الأمن القومي للبلدين، مشدّداً على أهمية تضافر جهودهما من أجل دحر المُحتلّ الغازي التركي.

وقال البرلمان ومقرّه طبرق (شرق) في بيان إنّه للقوات المسلّحة المصرية التدخّل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أنّ هناك خطراً داهماً وشيكاً يطال أمن بلدينا.

وإذ حذّر البيان من المخاطر الناجمة عن الاحتلال التركي لليبيا، دعا إلى تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المُحتلّ الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويُحقّق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة.

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