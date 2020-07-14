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الرئيس البرازيلي “ضاق ذرعاً” بالحجر الصحي!

الرئيس البرازيلي “ضاق ذرعاً” بالحجر الصحي!
(FILES) In this file photo taken on June 17, 2020 Brazilian President Jair Bolsonaro gestures as he wears a facemask during an official ceremony at the presidential office in Brasilia. - Brazil President Jair Bolsonaro announced on July 7, 2020 he had tested positive for the coronavirus but said he was feeling "perfectly well" and had only mild symptoms. (Photo by Sergio LIMA / AFP)
http://almnatiq.net/?p=883892
المناطق_وكالات

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي يخضع لحجر صحي منذ أسبوع بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، انه سيجري فحصا جديدا ويتطلع لاستئناف أنشطته سريعا.

وكان بولسونارو يتحدث خلال مقابلة مع شبكة “سي أن أن” البرازيل عبر الهاتف من مقره الرسمي في برازيليا، قصر ألفورادا حيث يقضي فترة الحجر الصحي.

وقال الرئيس اليميني المتطرف انه سيخضع لفحص جديد الثلاثاء مضيفا “سأكون في انتظار النتيجة بفارغ الصبر لانني لم أعد أحتمل هذا الروتين بالبقاء في المنزل، أنه أمر رهيب”.

وعمد بولسونارو (65 عاما) منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 الى التقليل من شأن خطورته وعبر عن معارضته اجراءات العزل التي اتخذها حكام ولايات برازيلية مشددا على ضرورة عدم عرقلة نشاط الاقتصاد الوطني.

وقال في المقابلة انه يشعر انه “في وضع جيد” وانه لا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ولا مشاكل تنفس وانه لم يفقد أيضا حاسة الشم، وهي إحدى العوارض الرئيسية للمرض.

وأضاف الرئيس البرازيلي أنه “اذا سار كل شيء على ما يرام الثلاثاء، فسأعود الى العمل وبالتاكيد في الحالة المعاكسة سانتظر بضعة أيام إضافية”.

وتابع “بالنسبة لبقية الأمور، كل شيء جيد، نعمل طوال الوقت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ونقوم بكل ما هو ممكن لكي لا تتراكم الأمور خلال فترة وجودي في ألفورادا”.

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