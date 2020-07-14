الرئيس البرازيلي “ضاق ذرعاً” بالحجر الصحي!

أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي يخضع لحجر صحي منذ أسبوع بعدما أصيب بفيروس كورونا المستجد، انه سيجري فحصا جديدا ويتطلع لاستئناف أنشطته سريعا.

وكان بولسونارو يتحدث خلال مقابلة مع شبكة “سي أن أن” البرازيل عبر الهاتف من مقره الرسمي في برازيليا، قصر ألفورادا حيث يقضي فترة الحجر الصحي.

وقال الرئيس اليميني المتطرف انه سيخضع لفحص جديد الثلاثاء مضيفا “سأكون في انتظار النتيجة بفارغ الصبر لانني لم أعد أحتمل هذا الروتين بالبقاء في المنزل، أنه أمر رهيب”.

وعمد بولسونارو (65 عاما) منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19 الى التقليل من شأن خطورته وعبر عن معارضته اجراءات العزل التي اتخذها حكام ولايات برازيلية مشددا على ضرورة عدم عرقلة نشاط الاقتصاد الوطني.

وقال في المقابلة انه يشعر انه “في وضع جيد” وانه لا يعاني من ارتفاع درجات الحرارة ولا مشاكل تنفس وانه لم يفقد أيضا حاسة الشم، وهي إحدى العوارض الرئيسية للمرض.

وأضاف الرئيس البرازيلي أنه “اذا سار كل شيء على ما يرام الثلاثاء، فسأعود الى العمل وبالتاكيد في الحالة المعاكسة سانتظر بضعة أيام إضافية”.

وتابع “بالنسبة لبقية الأمور، كل شيء جيد، نعمل طوال الوقت عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة ونقوم بكل ما هو ممكن لكي لا تتراكم الأمور خلال فترة وجودي في ألفورادا”.