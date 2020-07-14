التأمينات توضح لأصحاب المنشآت كيفية التعرف على استحقاق الدعم

وأضافت المؤسسة، ردًا على تساؤل تلقته بشأن آلية التعرُّف على موقف المنشآت من الدعم– عبر تويتر- أنَّه يمكن للمنشأة معرفة مدى شمولها بالدعم من خلال الدخول إلى حساب المنشأة في التأمينات «أون لاين» واختيار «خدمة طلب دعم المشتركين في المنشآت المتأثرة؛ بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا».

إلى ذلك يستمر دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص التي تأثّرت بتداعيات فيروس كورونا لدفعة شهر أغسطس المقبل، بحيث يصرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين بنظام «ساند»، وذلك ضمن الإجراءات المطبقة لاحتواء تأثير تداعيات الجائحة.