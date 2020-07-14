«الأهلي» متوعّدًا تفاريس: ليس له متأخرات مالية.. وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية

كشفت إدارة النادي الأهلي، عن أنها قامت بسداد المستحقات المالية كافة الخاصة بمحترف الفريق الأول لكرة القدم دجانيني تفاريس، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه لا صحة مطلقًا لتراكم رواتب اللاعب تجيز له فسخ تعاقده مع النادي.
جاء ذلك في بيان أصدرته إدارة النادي في ساعة متأخرة مساء أمس الاثنين، بعدما أعلن وكيل أعمال مهاجم الرأس الأخضر فسخ عقد اللاعب مع «الراقي»، لعدم حصوله على مستحقاته المالية؛ حيث أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بذلك.
وأوضح بيان النادي، أن مستحقات اللاعب المتأخرة عبارة عن راتب شهر واحد فقط، وأن الإدارة ملتزمة وحريصة كل الحرص على سداد رواتب ومستحقات اللاعبين كافة، مع الإشارة إلى قيام النادي، باتخاذ الإجراءات القانونية النظامية كافة اللازمة لحفظ الحقوق التعاقدية مع اللاعب، واللاعبين المتعاقدين كافة مع النادي.
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