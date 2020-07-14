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وزارة الرياضة تتدخل وتنهي مشكلة المولد.. والسواط يبدأ المشوار

وزارة الرياضة تتدخل وتنهي مشكلة المولد.. والسواط يبدأ المشوار
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المناطق_الرياض

عاد مهاجم الفريق الكروي الأول في نادي الاتحاد فهد المولد إلى معسكر فريقه المقام حالياً في منطقة عسير بعد غيابه عن التدريبات لأربعة أيام متتالية إثر خلافه مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي على مستحقات مالية سابقة، إذ أنهى وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الخلاف بين الإدارة واللاعب بعد تدخله ومتابعته كافة المسببات التي دعت المولد لترك المعسكر ورفضه العودة للتدريبات، وقد تم الاتفاق على تسليم المولد جزء من مستحقاته السابقة لدى وزارة الرياضة على أن يتسلم باقي مستحقاته المالية خلال فترات مقبلة، حيث اجتمع الرئيس الحائلي واللاعب المولد صباح أمس (الاثنين)، وقد انخرط المولد في التدريبات مع زملائه اللاعبين خلال الحصة التدريبية المسائية، وفضل المدرب البرازيلي كاريلي منح اللاعب بعض التمارين الإضافية، وذلك بسبب انقطاعه عن التدريبات خلال الأيام الماضية.

من جانبه، قدم اللاعب فهد المولد اعتذاره للاتحاديين على خلفية خروجه من المعسكر وقال: “أحبتي الكرام: الوفاء للكيان الاتحادي وجماهيره العاشقة الوفية هي أكثر ما أحرص عليه طوال مسيرتي الكروية وأنا أخطأت بخروجي من المعسكر، وليس من شيمي وأخلاقي وتعاملي، ولكن كان حجم المشكلة ومؤثراتها أكبر من تحملي النفسي والذهني وعليه أقدم اعتذاري”.

فيما اجتمع الرئيس أنمار الحائلي خلال وجوده في التدريبات بكافة اللاعبين وطالبهم بتكثيف العمل والجهد من أجل تخطي الـ8 مباريات المتبقية في الموسم الحالي، والتي وصفها بأنها اختبار حقيقي لجميع اللاعبين، وعليهم أن يثبتوا ما لديهم وأن يحققوا المأمول منهم، وقال: “أثق في إمكاناتكم، وأشكركم جميعاً على ما تقدموه خلال الحصص التدريبية، وأتمنى المزيد من الجهود من أجل أن نظهر بصورة رائعة تسعد الجماهير الاتحادية، جميع المباريات المتبقية ذات أهمية كبيرة ونحتاج من أجل تخطي تلك المباريات لتكثيف الجهد وتطبيق التمارين ورفع معدل الجاهزية البدنية والذهنية، ونحن كمجلس إدارة لن نتأخر في دعمنا لكم وسنقف معكم”.

من جهة أخرى، وصل ظهر أمس (الاثنين) إلى معسكر فريق الاتحاد اللاعب عبدالمجيد السواط المنتقل حديثاً إلى نادي الاتحاد، وذلك تمهيداً للانتظام في الحصص التدريبية والتحضير بشكل أفضل بمتابعة المدرب البرازيلي كاريلي تحضيراً للموسم المقبل، إذ إن اللاعب لا يمكنه المشاركة مع فريقه في المباريات المتبقية من الموسم الرياضي الحالي لحين فترة التسجيل المقبلة، وقد رفض اللاعب تمديد عقده مع فريقه السابق التعاون وفضل عدم استكمال التدريبات لديهم والتوجه إلى ناديه الجديد الاتحاد من أجل التحضير بشكل أفضل للموسم المقبل تحت إشراف المدرب كاريلي.

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