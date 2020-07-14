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منصة KKUx الإلكترونية بجامعة الملك خالد تنفذ أكثر من 28 دورة تدريبية ضمن برنامج مهارات صيف 2020

منصة KKUx الإلكترونية بجامعة الملك خالد تنفذ أكثر من 28 دورة تدريبية ضمن برنامج مهارات صيف 2020
http://almnatiq.net/?p=883931
المناطق_أبها

تنفذ منصة جامعة الملك خالد الإلكترونية للتدريب KKUx عددًا من الدورات التدريبية في مختلف المجالات، وذلك ضمن برنامج مهارات المنصة لصيف 2020 الذي يستمر حتى نهاية سبتمبر.

وأوضح عميد عمادة التعلم الالكتروني بالجامعة والمشرف على منصة KKUx الدكتور فهد بن عبدالله الأحمري أن المنصة تركز على ريادة الأعمال والتصميم والتقنية، وتدرب على تأسيس الشركات وعالم ريادة الأعمال والتفكير التصميمي والذكاء الاصطناعي والبرمجة بلغة بايثون وأساسيات اللغة الصينية وغيرها، مشيرًا إلى أن جميع المهارات مصممة بطريقة مهارية تساعد في التعلم من أجل العمل، وهو ما نصت عليه رؤية المملكة 2030.

وبيّن الأحمري أن عدد الدورات التي تنفذها المنصة ضمن برنامج مهارات منصة KKUx لصيف 2020 أكثر من 28 دورة منها البرمجة للجميع (البايثون)، والخط العربي، وأساسيات التصميم التجاري والإعلاني، والأمن السيبراني، وتحليل البيانات، وتعلم التصميم باستخدام الأليستريتر، واستراتيجيات إدارة الأزمات، وأساسيات اللغة الصينية، وتصميم تجربة المستخدم، والذكاء العاطفي، والبحث التصميمي، والذكاء الاصطناعي، وتصميم وتطوير تطبيقات IOS، ومبادئ أساسية في التصميم، والتفكير التصميمي (KKU)، وتطوير الألعاب الإلكترونية (2D)، ومبادئ أساسية في التصميم2، وأساسيات تأسيس الشركات الناشئة، وتنقيب شبكات التواصل الاجتماعي وتحليلها، ومقدمة في التجارة والتجزئة الإلكترونية، وإدارة المشاريع PMP، وفن تصوير البيانات.

وأضاف الأحمري أن المنصة ستنظم بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة خمس دورات تدريبية في التجارة الإلكترونية، وإدارة الأداء المالي بفاعلية، والتفكير التصميمي، وإنترنت الأشياء، والتسويق الإلكتروني.

وأكد الأحمري أن هذه الدورات متاحه للتسجيل من الآن من خلال الرابط https://kkux.org/ أو الرابط https://drive.google.com/file/d/1tf9F9zNZZYTXYEEMQqjUNzFIkHnrtylI/view وهي تأتي في إطار التعلم الذاتي، حيث تمكّن المتعلم من الوصول المجاني للمحتوى.

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