احدث الأخبار

قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير
دولي
 أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 
منطقة تبوك
 البحرين: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا
أبرز المواد
 «الأهلي» متوعّدًا تفاريس: ليس له متأخرات مالية.. وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية
أبرز المواد
 فتاة تدير وكراً لتصنيع وترويج الخمور في الرياض
أبرز المواد
 “أرامكو” تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والتسويق لتعزيز الأداء المالي
أبرز المواد
 تحذير للسعوديين.. لا تشربوا القهوة في الجو الحار!
أبرز المواد
 موجة كورونا الثانية “ترعب” بريطانيا.. وتوقعات قاتمة للوفيات
أبرز المواد
 منصة KKUx الإلكترونية بجامعة الملك خالد تنفذ أكثر من 28 دورة تدريبية ضمن برنامج مهارات صيف 2020
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنظم برنامجاً تعريفياً عن بُعد للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ
أبرز المواد
 إحصائية: 3.6 ملايين “عمالة منزلية” في المملكة
أبرز المواد
 البورصة السعودية تطلق سوقاً للمشتقات في 30 أغسطس
أبرز المواد
قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير

قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير

دولي
أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

أمير منطقة تبوك يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي 

منطقة تبوك
البحرين: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا

البحرين: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا

أبرز المواد
«الأهلي» متوعّدًا تفاريس: ليس له متأخرات مالية.. وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية

«الأهلي» متوعّدًا تفاريس: ليس له متأخرات مالية.. وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية

أبرز المواد

موجة كورونا الثانية “ترعب” بريطانيا.. وتوقعات قاتمة للوفيات

موجة كورونا الثانية “ترعب” بريطانيا.. وتوقعات قاتمة للوفيات
http://almnatiq.net/?p=883936
المناطق_الرياض

قال خبراء في مجال الصحة إن بريطانيا قد تواجه في الشتاء القادم موجة ثانية من مرض كوفيد-19 ستكون أشد فتكا وقد تحصد أرواح ما يصل إلى 120 ألف شخص على مدى 9 أشهر في أسوأ التصورات.

جاء ذلك في تقرير لأكاديمية العلوم الطبية البريطانية نشر، الثلاثاء، وقال ستيفن هولغيت وهو أستاذ جامعي شارك في إعداد التقرير إنه مع احتمال انتشار كوفيد-19 في الشتاء، حيث يقضي الناس وقتا أطول معا في أماكن مغلقة فإن موجة ثانية من الجائحة “قد تكون أشد خطورة من الموجة التي نشهدها حاليا”.

وأضاف “هذا ليس تنبؤا لكنه احتمال.. الوفيات قد تكون أعلى مع ظهور موجة جديدة من كوفيد-19 هذا الشتاء ولكن يمكن الحد من خطر حدوث ذلك إذا اتخذنا إجراء على الفور”.

وبلغ العدد الحالي للوفيات بمرض كوفيد-19 في المملكة المتحدة نحو 45 ألفا وهو الأعلى في أوروبا.

وأفاد إحصاء لرويترز بناء على مصادر رسمية للبيانات أن أكثر من 55 ألف شخص في المجمل توفوا ويشمل ذلك الحالات المشتبه في إصابتها بالمرض.

وقالت أكاديمية العلوم الطبية إن هناك “درجة كبيرة من عدم اليقين” بشأن الكيفية، التي سيتطور بها وباء كوفيد-19، لكنها حددت “التصور الأسوأ العقلاني”، حيث سيرتفع عدد تكاثر الإصابات أو إعادة إنتاج الفيروس والذي يرمز له بالحرف الإنجليزي (آر) إلى 1.7 من سبتمبر 2020 فصاعدا.

روابط ذات صلة

قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير

قرقاش: طبول الحرب التي تقرع حول سرت تطور خطير
البحرين: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا

البحرين: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا
«الأهلي» متوعّدًا تفاريس: ليس له متأخرات مالية.. وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية

«الأهلي» متوعّدًا تفاريس: ليس له متأخرات مالية.. وسنتخذ ضده الإجراءات القانونية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*