تحذير للسعوديين.. لا تشربوا القهوة في الجو الحار!

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http://almnatiq.net/?p=883938
المناطق_الرياض

حذرت الدكتورة إيرينا يارتسيفا أخصائية أمراض الحساسية والمناعة، من تناول القهوة في الجو الحار، “لتجنب عواقب غير مرغوب بها”.

وقالت الطبيبة إن تناول فنجان القهوة صباحا هي عادة منتشرة يتبعها الكثيرون. ولكن تناول كمية كبيرة من مشروب القهوة يمكن أن يسبب جفاف الجسم، وهذا يشكل خطورة على الصحة خاصة في الجو الحار.

وأضافت: من الأفضل في الجو الحار التقليل من تناول القهوة، لتجنب الإضرار بالجسم. وتؤكد على أنه لا فرق في تناول مشروب القهوة باردا أو ساخنا، لأن المادة الفعالة هي نفسها ، الكافيين، وتؤثر في جميع الأحوال في الإحساس العام.

ونصحت الطبيبة بتناول ما لا يزيد عن ثلاثة فناجين من مشروب القهوة في اليوم. لأن هذه الكمية يمكن أن يعوضها الإنسان بالسوائل دون أن تلحق أي أذى بصحته.

وقال الدكتور ألكسندر مياسنيكوف: القهوة مشروب مفيد للصحة ويجب تناوله بصورة منتظمة يوميا لأنه يمنع تطور التهاب الكبد إلى تليف الكبد الذي بدوره يتطور إلى سرطان الكبد.

وأضافت: لذلك من الضروري على كل من يعاني من التهاب الكبد، تناول 3-5 فناجين من القهوة يوميا، مؤكدا أنها لا تسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولونها بانتظام.

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