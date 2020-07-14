احدث الأخبار

“أرامكو” تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والتسويق لتعزيز الأداء المالي
أبرز المواد
 تحذير للسعوديين.. لا تشربوا القهوة في الجو الحار!
أبرز المواد
 موجة كورونا الثانية “ترعب” بريطانيا.. وتوقعات قاتمة للوفيات
أبرز المواد
 منصة KKUx الإلكترونية بجامعة الملك خالد تنفذ أكثر من 28 دورة تدريبية ضمن برنامج مهارات صيف 2020
أبرز المواد
 جامعة الجوف تنظم برنامجاً تعريفياً عن بُعد للطلبة المتقدمين للقبول بالجامعة للعام الجامعي 1442هـ
أبرز المواد
 إحصائية: 3.6 ملايين “عمالة منزلية” في المملكة
أبرز المواد
 البورصة السعودية تطلق سوقاً للمشتقات في 30 أغسطس
أبرز المواد
 «أبشر» تحدد الإجراءات المطلوبة من أصحاب البصمة المرفوضة
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تتدخل وتنهي مشكلة المولد.. والسواط يبدأ المشوار
أبرز المواد
 خلال 24 ساعة: 28498 إصابة جديدة بـكورونا في الهند
أبرز المواد
 الرئيس البرازيلي “ضاق ذرعاً” بالحجر الصحي!
أبرز المواد
 الصين تسجل خمس إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
أبرز المواد
“أرامكو” تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والتسويق لتعزيز الأداء المالي

“أرامكو” تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والتسويق لتعزيز الأداء المالي

أبرز المواد
تحذير للسعوديين.. لا تشربوا القهوة في الجو الحار!

تحذير للسعوديين.. لا تشربوا القهوة في الجو الحار!

أبرز المواد
موجة كورونا الثانية “ترعب” بريطانيا.. وتوقعات قاتمة للوفيات

موجة كورونا الثانية “ترعب” بريطانيا.. وتوقعات قاتمة للوفيات

أبرز المواد
منصة KKUx الإلكترونية بجامعة الملك خالد تنفذ أكثر من 28 دورة تدريبية ضمن برنامج مهارات صيف 2020

منصة KKUx الإلكترونية بجامعة الملك خالد تنفذ أكثر من 28 دورة تدريبية ضمن برنامج مهارات صيف 2020

أبرز المواد

“أرامكو” تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والتسويق لتعزيز الأداء المالي

“أرامكو” تعلن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والتسويق لتعزيز الأداء المالي
http://almnatiq.net/?p=883944

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، اليوم، عن إعادة تنظيم أعمال قطاع التكرير والمعالجة والتسويق لديها، في خطوة من شأنها أن تسهم في دعم وإحكام التكامل في جميع مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية، وتقوية موقع الشركة فيما يتعلق بتعزيز الأداء المالي وخلق القيمة ودفع عجلة النمو عالمياً.

ومن المقرر أن يضم نموذج تشغيل القطاع أربع وحدات أعمال تجارية هي: وحدة الوقود (تشمل التكرير، والتجارة، والتجزئة، وزيوت التشحيم) ووحدة الكيميائيات، ووحدة الطاقة الكهربائية، ووحدة خطوط الأنابيب والتوزيع والفُرض، وستتلقى هذه الوحدات المساندة من ثلاثة مستويات إدارية هي: التصنيع، والاستراتيجية والتسويق، وشؤون الشركات التابعة لأرامكو السعودية.

وتأتي عملية إعادة التنظيم هذه في إطار تعزيز فعالية وكفاءة أصول قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بالشركة، دون إحداث تغييرٍ جوهري في الهيكل التنظيمي لأعمال القطاع.

وفي هذا الشأن، قال النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في أرامكو السعودية الأستاذ عبدالعزيز القديمي: “إنني متفائلٌ وفخور بإطلاق نموذج التشغيل الجديد الذي نسعى من خلاله للارتقاء بانسيابية أعمالنا وأن يعزز مكانتنا كشركة عالمية كبرى في مجال الطاقة والبتروكيميائيات”، مؤكداً على أن تطبيق هذا النموذج الجديد يمثل خطوة في إطار استراتيجية أرامكو السعودية لتطوير قطاع عالمي متكامل للتكرير والمعالجة والتسويق من شأنه أن يسهم في تعزيز القدرة التنافسية من خلال تحقيق أكبر قيمة ممكنة في كل مراحل سلسلة القيمة الهيدروكربونية.

وستُمكّن إعادة التنظيم، المتوقع تنفيذها بنهاية العام الجاري، أرامكو السعودية من تعزيز مكانتها الرائدة في مجالات السلامة، والاستدامة، والكفاءة، والموثوقية.

الجدير بالذكر أن أرامكو السعودية تمتلك قطاعاً عالمياً للتكرير والمعالجة والتسويق تتوفر له مقومات التكامل الاستراتيجي، فضلاً عن ارتكازه على مكانة الشركة وقدرتها التنافسية في قطاع التنقيب والإنتاج. وتتمحور استراتيجية التكرير والمعالجة والتسويق في الشركة حول خلق فرص النمو عبر مراحل سلسلة المواد الهيدروكربونية لتمكين الشركة من تنمية مصادر أرباحها، ومنحها المرونة الكافية التي تمكّنها من مواجهة تقلبات أسعار النفط والاستفادة من تزايد الطلب على المنتجات البتروكيميائية.

روابط ذات صلة

تحذير للسعوديين.. لا تشربوا القهوة في الجو الحار!

تحذير للسعوديين.. لا تشربوا القهوة في الجو الحار!
موجة كورونا الثانية “ترعب” بريطانيا.. وتوقعات قاتمة للوفيات

موجة كورونا الثانية “ترعب” بريطانيا.. وتوقعات قاتمة للوفيات
منصة KKUx الإلكترونية بجامعة الملك خالد تنفذ أكثر من 28 دورة تدريبية ضمن برنامج مهارات صيف 2020

منصة KKUx الإلكترونية بجامعة الملك خالد تنفذ أكثر من 28 دورة تدريبية ضمن برنامج مهارات صيف 2020

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*