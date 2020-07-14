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البحرين: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا

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البحرين: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا

البحرين: القادمين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا
http://almnatiq.net/?p=883948
المناطق_وكالات

كشف مصدر بوزارة الصحة البحرينية، أن القادمين إلى البحرين عبر جسر الملك فهد لا يشملهم قرار الإلزام بفحص فيروس “كورونا”، مبيناً أن القرار يشمل جميع مواطني دول الخليج القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

ووفقا لصحيفة “اليوم”، أشار المصدر إلى أن وزارة الصحة البحرينية لم تصدر أي قرار أو إجراء جديد بشأن القادمين إلى البلاد عبر جسر الملك فهد. فيما لم تعلق مؤسسة جسر الملك فهد على الموضوع.

يذكر أن وزارة الصحة البحرينية أعلنت إلزام جميع المسافرين القادمين إليها عبر مطار البحرين الدولي اعتباراً من 21 يوليو الجاري بإجراء فحص لفيروس “كورونا” عند وصولهم، على أن يتحمل المسافر نفقات الفحص، والخضوع للحجر الصحي لمدة 10 أيام، وتحمل نفقات فحص نهاية الحجر الصحي البالغ قدرها 30 دينارا بحرينيا.

كما ألزمت الصحة البحرينية في قرارها القادمين للمملكة بتحميل تطبيق “مجتمع واعي” قبل وصولهم لتسهيل دفع تكاليف الفحص، فيما استثنت أعضاء طواقم الطيران، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية، والقادمين من رحلات علاجية.

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